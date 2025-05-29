Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ δήλωσε σήμερα πως τρεις εμπορικές συμφωνίες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και πως περιμένει περισσότερες παρά την απόφαση δικαστηρίου να μπλοκάρει το μεγαλύτερο μέρος των δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Πολλές, πολλές συμφωνίες έρχονται. Και υπάρχουν τρεις που βασικά μοιάζουν να έχουν τελειώσει», δήλωσε ο Χάσετ σε συνέντευξη στο δίκτυο Fox Business.

Ο Χάσετ απέρριψε την απόφαση δικαστηρίου για το διεθνές εμπόριο στις ΗΠΑ, το οποίο μπλόκαρε το μεγαλύτερο μέρος των δασμών και αποφάνθηκε πως ο Αμερικανός πρόεδρος υπερέβη τις εξουσίες του, ως έργο «ακτιβιστών δικαστών». Είπε πως είναι βέβαιος ότι η κυβέρνηση θα κερδίσει την έφεση που κατέθεσε.

Η άποψη της κυβέρνησης είναι πως πολλές χώρες θα ανοίξουν τις αγορές τους σε αμερικανικά προϊόντα τους επόμενους ένα δύο μήνες, είπε ο Χάσετ.

«Αν υπάρχουν κάποια εμπόδια εδώ κι εκεί λόγω των αποφάσεων που παίρνουν ακτιβιστές δικαστές, αυτό δεν πρέπει να σας απασχολεί καθόλου, και σίγουρα δεν θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις», είπε ο Χάσετ.

Τρεις συμφωνίες ήταν ήδη έτοιμες για να τις εξετάσει ο Τραμπ στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, είπε ο Χάσετ.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

