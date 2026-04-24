Ενας στρατιώτης των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ που συμμετείχε στη στρατιωτική επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο, συνελήφθη, καθώς φέρεται να κέρδισε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, στοιχηματίζοντας στην απομάκρυνση του πρώην ηγέτη της Βενεζουέλας προτού οι πληροφορίες αυτές γίνουν δημόσια γνωστές.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος του Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ, αφού φέρεται να πραγματοποίησε συναλλαγές στην Polymarket, μια πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων, αξιοποιώντας απόρρητες πληροφορίες.

Ο Βαν Ντάικ, εν ενεργεία στρατιώτης του αμερικανικού στρατού που υπηρετεί στο Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας, κέρδισε πάνω από 409.000 δολάρια χάρη στα στοιχήματά του.

«Ο κατηγορούμενος φέρεται να παραβίασε την εμπιστοσύνη που του έδειξε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, χρησιμοποιώντας απόρρητες πληροφορίες σχετικά με μια ευαίσθητη στρατιωτική επιχείρηση για να στοιχηματίσει σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και την έκβαση της ίδιας αυτής της επιχείρησης, με μοναδικό σκοπό το κέρδος», δήλωσε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Τζέι Κλέιτον της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης. «Πρόκειται για σαφή περίπτωση εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών, η οποία είναι παράνομη σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία.»

Οι αμερικανικές δυνάμεις απήγαγαν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες από την κατοικία τους στο Καράκας, σε μια νυχτερινή επιδρομή στις 3 Ιανουαρίου, μεταφέροντάς τους στη Νέα Υόρκη όπου παραμένουν φυλακισμένοι.

Ο Βαν Ντάικ φέρεται να στοιχημάτισε επί του χρονοδιαγράμματος και της έκβασης της επιχείρησης, γνωστής ως «Operation Absolute Resolve», «με μοναδικό σκοπό το κέρδος», όπως ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στις 26 Δεκεμβρίου 2025, ο Βαν Ντάικ δημιούργησε έναν λογαριασμό στην Polymarket και άρχισε να πραγματοποιεί συναλλαγές που συνδέονταν με τον Μαδούρο και τη Βενεζουέλα. Κατηγορείται ότι έβαλε στοιχήματα ύψους άνω των 33.000 δολαρίων, ενώ είχε στην κατοχή του απόρρητες, μη δημόσιες πληροφορίες σχετικά με την «Operation Absolute Resolve».

Τώρα κατηγορείται για παράνομη χρήση εμπιστευτικών κυβερνητικών πληροφοριών προς ίδιον όφελος, κλοπή μη δημόσιων κυβερνητικών πληροφοριών, απάτη και παράνομη χρηματική συναλλαγή, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη.

Οι αγορές προβλέψεων προσφέρουν τη δυνατότητα στοιχηματισμού σε μια σειρά από οικονομικά, πολιτικά και αθλητικά αποτελέσματα. Εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την αμερικανική νομοθεσία, αλλά η Polymarket λειτουργεί επίσης μια υπεράκτια πλατφόρμα που επιτρέπει στους επενδυτές να στοιχηματίζουν σε ένα ευρύτερο φάσμα συμβολαίων.

«Οταν εντοπίσαμε έναν χρήστη που πραγματοποιούσε συναλλαγές βάσει απόρρητων κυβερνητικών πληροφοριών, παραπέμψαμε το θέμα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και συνεργαστήκαμε με την έρευνά τους», γνωστοποίησε σε σχετική ανακοίνωση η Polymarket

Η εταιρεία πρόσθεσε: «Η εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών δεν έχει θέση στην Polymarket. Η σημερινή σύλληψη αποδεικνύει ότι το σύστημα λειτουργεί».

