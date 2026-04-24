Εσωτερικό email του Πενταγώνου περιγράφει επιλογές για τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να τιμωρήσουν συμμάχους του ΝΑΤΟ που, κατά την εκτίμησή τους, δεν στήριξαν τις αμερικανικές επιχειρήσεις στον πόλεμο με το Ιράν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη συμμαχία και η επανεξέταση της αμερικανικής στάσης απέναντι στη διεκδίκηση της Βρετανίας στα Νησιά Φόκλαντ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters.

Οι πολιτικές επιλογές περιγράφονται σε σημείωμα που εκφράζει απογοήτευση για την αντιλαμβανόμενη απροθυμία ή άρνηση ορισμένων συμμάχων να παραχωρήσουν στις ΗΠΑ πρόσβαση, δικαιώματα βάσεων και υπερπτήσεων - γνωστά ως ABO - για τον πόλεμο στο Ιράν, ανέφερε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε ανώνυμα.

Το email ανέφερε ότι τα ABO αποτελούν «βασική προϋπόθεση για το ΝΑΤΟ», σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο οποίος πρόσθεσε ότι οι επιλογές κυκλοφορούν σε υψηλά επίπεδα στο Πεντάγωνο.

Μία από τις επιλογές προβλέπει την απομάκρυνση «δύσκολων» χωρών από σημαντικές ή προβεβλημένες θέσεις στο ΝΑΤΟ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει σφοδρή κριτική σε συμμάχους του ΝΑΤΟ επειδή δεν έστειλαν ναυτικές δυνάμεις για να συμβάλουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τα οποία έκλεισαν για τη διεθνή ναυσιπλοΐα μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Έχει επίσης δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη συμμαχία.

«Δεν θα το κάνατε κι εσείς αν ήσασταν στη θέση μου;» είπε ο Τραμπ στο Reuters σε συνέντευξη την 1η Απριλίου, απαντώντας σε ερώτηση αν οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, το email δεν εισηγείται μια τέτοια κίνηση, σύμφωνα με τον αξιωματούχο. Επίσης, δεν προτείνει το κλείσιμο βάσεων στην Ευρώπη. Ο αξιωματούχος αρνήθηκε να πει αν στις επιλογές περιλαμβάνεται μια ευρεία μείωση αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη.

Ερωτηθείς για το email, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Kingsley Wilson, δήλωσε: «Όπως έχει πει ο πρόεδρος Τραμπ, παρά όλα όσα έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες για τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ, εκείνοι δεν στάθηκαν στο πλευρό μας. Το Υπουργείο Άμυνας θα διασφαλίσει ότι ο πρόεδρος έχει αξιόπιστες επιλογές ώστε οι σύμμαχοι να μην είναι πλέον 'χάρτινη τίγρης' αλλά να κάνουν το καθήκον τους. Δεν έχουμε περαιτέρω σχόλιο για εσωτερικές συζητήσεις επί του θέματος», πρόσθεσε.

«Αίσθημα δικαιώματος» στην Ευρώπη

Ο πόλεμος έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το μέλλον του ΝΑΤΟ. Βρετανία, Γαλλία και άλλες χώρες δηλώνουν ότι η συμμετοχή στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό θα ισοδυναμούσε με συμμετοχή στον πόλεμο, αλλά ότι θα ήταν πρόθυμες να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών μετά από μια διαρκή κατάπαυση του πυρός ή το τέλος της σύγκρουσης.

Ωστόσο, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ τονίζουν ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να λειτουργεί μονόπλευρα.

Έχουν εκφράσει ιδιαίτερη δυσαρέσκεια προς την Ισπανία, όπου η σοσιαλιστική κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση βάσεων ή εναέριου χώρου της για επιθέσεις κατά του Ιράν. Οι ΗΠΑ διατηρούν δύο σημαντικές στρατιωτικές βάσεις στην Ισπανία: τη Ναυτική Βάση Ρότα και την Αεροπορική Βάση Μορόν.

Όσα αναφέρονται στο email έχουν στόχο να σταλεί ισχυρό μήνυμα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Η πιθανότητα να ανασταλεί η συμμετοχή της Ισπανίας από τη συμμαχία θα είχε περιορισμένο επιχειρησιακό αντίκτυπο για τις ΗΠΑ, αλλά σημαντική συμβολική σημασία, αναφέρεται στο email. Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε πώς θα μπορούσαν οι ΗΠΑ να προχωρήσουν σε μια τέτοια κίνηση, ενώ το Reuters δεν κατόρθωσε άμεσα να διαπιστώσει αν υπάρχει σχετικός μηχανισμός στο ΝΑΤΟ.

Τα Φόκλαντ

Το υπόμνημα περιλαμβάνει επίσης την επιλογή επανεξέτασης της αμερικανικής διπλωματικής στήριξης σε μακροχρόνιες ευρωπαϊκές «αυτοκρατορικές κτήσεις», όπως τα Νησιά Φόκλαντ κοντά στην Αργεντινή.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, τα νησιά διοικούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά εξακολουθούν να διεκδικούνται από την Αργεντινή, της οποίας ο φιλελεύθερος πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι είναι σύμμαχος του Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα προσβάλει τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, χαρακτηρίζοντάς τον δειλό λόγω της άρνησής του να συμμετάσχει στον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας ότι «δεν είναι ο Ουίνστον Τσώρτσιλ» και περιγράφοντας τα βρετανικά αεροπλανοφόρα ως «παιχνίδια».

Η Βρετανία αρχικά δεν ενέκρινε αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν δύο βάσεις της για επιθέσεις στο Ιράν, αλλά αργότερα συμφώνησε σε αμυντικές αποστολές για την προστασία κατοίκων της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων Βρετανών πολιτών, εν μέσω ιρανικών αντιποίνων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι «πολλά έχουν αποκαλυφθεί» από τον πόλεμο με το Ιράν, σημειώνοντας ότι οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς του Ιράν δεν μπορούν να πλήξουν τις ΗΠΑ αλλά μπορούν να φτάσουν στην Ευρώπη.

«Δεχόμαστε ερωτήματα, εμπόδια ή δισταγμούς… Δεν έχεις πραγματικά συμμαχία όταν υπάρχουν χώρες που δεν είναι πρόθυμες να σταθούν δίπλα σου όταν τις χρειάζεσαι», είπε.

Πηγή: skai.gr

