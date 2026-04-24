Συμφωνία Γαλλίας‑Βρετανίας για τη μετανάστευση μέσω Μάγχης

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Παρίσι και Λονδίνο συμφώνησαν στην τριετή ανανέωση της Συμφωνίας του Σάντχερστ για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης στα Στενά της Μάγχης.

Η Γαλλία θα αυξήσει τις δυνάμεις ασφαλείας της στις ακτές πάνω από 50%, φθάνοντας συνολικά τους 1.400 αξιωματικούς μέχρι το 2029.

Η Βρετανία θα διαθέσει έως 766 εκατομμύρια ευρώ, με το 25% των κονδυλίων να εκταμιεύεται υπό όρους αποτελεσματικότητας των γαλλικών μέτρων.

Παρίσι και Λονδίνο συμφώνησαν σε τριετή ανανέωση της συμφωνίας κατά της παράτυπης μετανάστευσης, με περισσότερους ελέγχους και χρηματοδότηση υπό όρους.Γαλλία και Βρετανία συμφώνησαν να ανανεώσουν τη συμφωνία για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης στα Στενά της Μάγχης. Μετά από δίμηνη διαπραγμάτευση οι δύο χώρες συμφώνησαν να παρατείνουν τη λεγόμενη Συμφωνία του Σάντχερστ για άλλα τρία χρόνια, όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP βασιζόμενο σε πληροφορίες από το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών την Τετάρτη. Η συμφωνία, που υπογράφηκε το 2018, παρατάθηκε για πρώτη φορά το 2023 και επρόκειτο να λήξει φέτος.



Η νέα συμφωνία ορίζει ότι η Γαλλία θα αυξήσει τον αριθμό των δυνάμεων ασφαλείας της στις ακτές πάνω από 50% σε συνολικά 1.400 αξιωματικούς έως το 2029. Σε αντάλλαγμα, η Βρετανία θα διαθέσει μέχρι και 766 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, σχεδόν το 25% του ποσού συνδέεται με όρους και θα εκταμιευθεί μόνο εάν τα γαλλικά μέτρα αποδειχθούν αποτελεσματικά.

Πηγή: Deutsche Welle

Ενισχυμένοι έλεγχοι για την αποτροπή διελεύσεωνΟ Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τη νέα συμφωνία «ιστορική». Δήλωσε ότι η γαλλοβρετανική συνεργασία έχει ήδη «αποτρέψει δεκάδες χιλιάδες διελεύσεις». Με τη νέα συμφωνία η Βρετανία επιδιώκει να πετύχει ακόμα περισσότερα: «Θα ενισχύσουμε την επιτήρηση και την κινητοποίηση δυνάμεων επί τόπου για την αποτελεσματική προστασία των βρετανικών συνόρων».Η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ εξέφρασε επίσης την πεποίθησή της ότι η νέα συμφωνία θα αποφέρει περισσότερα οφέλη και για τις δύο χώρες: «Αυτή η συμφωνία-ορόσημο θα αποτρέψει τους παράνομους μετανάστες από το επικίνδυνο ταξίδι και θα στείλει στη φυλακή τους διακινητές», δήλωσε η υπουργός.41.000 μετανάστες διέσχισαν τη Μάγχη το 2025Το Λονδίνο κατηγορεί εδώ και καιρό το Παρίσι ότι δεν κάνει αρκετά για να αποτρέψει τους μετανάστες να περάσουν τα Στενά της Μάγχης από τις γαλλικές ακτές προς τη Βρετανία.Σύμφωνα με βρετανικά στοιχεία, περισσότεροι από 41.000 μετανάστες διέσχισαν το 2025 τη Μάγχη προς τη Βρετανία. Τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στις βρετανικές ακτές με φουσκωτά και μικρές βάρκες.Πηγή: afp

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.