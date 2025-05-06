ΗΠΑ - Κάρνι: «Ο Καναδάς δεν θα πουληθεί ποτέ» – Τραμπ: «Ο χρόνος θα δείξει...»

Μπηχτές μεταξύ του νέου πρωθυπουργού του Καναδά Μαρκ Κάρνι και του Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο κατά τη συνάντησή τους.

«Ο Καναδάς δεν θα πωληθεί ποτέ» ήταν το μήνυμα του Καναδού πρωθυπουργού.

Όπως γνωρίζετε από την αγορά ακινήτων, υπάρχουν ορισμένα μέρη που δεν πωλούνται ποτέ. Ο Λευκός Οίκος και το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν πωλούνται, και ο Καναδάς «δεν πωλείται, δεν θα πωληθεί ποτέ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα υπαινιχθεί ότι ο Καναδάς θα μπορούσε να γίνει η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, απάντησε λέγοντας: «Ποτέ μην λες ποτέ».

Carney to Trump: "There are some places that are never for sale ... having met with the owners of Canada over the course of the campaign, it's not for sale. It won't be for sale ever." pic.twitter.com/B9zVjwGPa7 — Aaron Rupar (@atrupar) May 6, 2025

Ο Κάρνι χαμογέλασε και ανταπάντησε: «ποτέ, ποτέ, ποτέ».

Τα σύνορα ΗΠΑ - Καναδά είναι μια τεχνητή γραμμή υποστήριξε ο Τραμπ. «Σέβομαι τους Καναδούς, θα είμαστε φίλοι με τους Καναδούς» είπε πάντως.

Δεν θα κάνουμε πολλές business από τον Καναδά σημείωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Θέλουμε, πρόσθεσε, να προστατέψουμε την αυτοκινητοβιομηχανία μας.

Ο Μαρκ Κάρνι δήλωσε πάντως ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναζωογόνησε τη διεθνή ασφάλεια.

Ο Τραμπ σημείωσε ακόμα ότι η USMCA, η συμφωνία ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά, είναι «μια καλή συμφωνία για όλους».

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ σχολίασε ότι η συμφωνία αποτελεί «βάση για μια ευρύτερη διαπραγμάτευση» και ότι «ορισμένα πράγματα σε αυτήν θα πρέπει να αλλάξουν».

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι τίποτα από όσα μπορεί να λέει ο Κάρνι δεν θα τον κάνει να άρει τους δασμούς στον Καναδά. Δήλωσε μεν ότι «αυτή είναι μια πολύ φιλική συζήτηση» με τον πρωθυπουργό του Καναδά, αλλά ότι οι ΗΠΑ θέλουν να κατασκευάσουν τα δικά τους αυτοκίνητα.

«Δεν θέλουμε στην πραγματικότητα αυτοκίνητα από τον Καναδά», είπε ο Τραμπ. «Δεν θέλουμε χάλυβα από τον Καναδά επειδή κατασκευάζουμε τον δικό μας χάλυβα».

Πάντοτε, δεσμεύτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, θα προστατεύουμε τον Καναδά, δεν είναι θέμα χρημάτων.

Ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για την Κίνα, επέμεινε ότι η οικονομία του Πεκίνου «υποφέρει πολύ» λόγω των δασμών που έχει επιβάλλει.

Η Κίνα, υποστήριξε, θέλει να διαπραγματευτεί μια εμπορική συμφωνία για τον τερματισμό των δασμών, και «θα συναντηθούμε μαζί τους την κατάλληλη στιγμή».

Πηγή: skai.gr

