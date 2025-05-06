Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Τρίτη στο Reuters ότι η Ευρώπη «πυροβολεί τον εαυτό της στο πόδι» στο σχέδιο που συζητείται για διακοπή όλων των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το τέλος του 2027.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι θα προτείνει νομικά μέτρα τον επόμενο μήνα για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών του ρωσικού φυσικού αερίου, και υγροποιημένου φυσικού αερίου από την ΕΕ, σε μια προσπάθεια να τερματίσει την επί δεκαετίες εξάρτησή της από τον άλλοτε βασικό της προμηθευτή φυσικού αερίου.

Ο Πεσκόφ σχολίασε τη δήλωση του Επιτρόπου Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, ότι δεν θα ήταν σοφό για την Ευρώπη να επιστρέψει στη ρωσική ενέργεια, ακόμη και αν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.



Υπάρχει ελπίδα ότι η επόμενη γενιά Ευρωπαίων πολιτικών θα είναι πιο νηφάλια τόνισε δηκτικά ο Ρώσος αξιωματούχος. Η Ευρώπη προτιμά πιο ακριβά προϊόντα από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.