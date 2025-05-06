Ο επικεφαλής των Χούθι, απαντώντας σε προηγούμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ότι η διακοπή της «επιθετικότητας» των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Υεμένης θα αξιολογηθεί.

Παράλληλα, διαμήνυσε ότι οι Χούθι θα συνεχίσουν την υποστήριξή τους στη Γάζα, καλώντας μάλιστα τους Ισραηλινούς να «παραμείνουν στα καταφύγια» γιατί η κυβέρνησή τους δεν θα μπορεί να τους προστατέψει, υποδεικνύοντας ενδεχομένως ότι στη συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν συμπεριλαμβάνεται η διακοπή των επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ.

Ο επικεφαλής των Χούθι σχολίασε, επίσης, ότι η πρόσφατη ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου καταδεικνύει «τον διαχωρισμό της αμερικανικής υποστήριξης προς το Ισραήλ» και ανέδειξε, όπως είπε, «την αποτυχία του Νετανιάχου».

Σημειώνεται ότι σε ξεχωριστή αντίδραση οι Χούθι είχαν διαμηνύσει ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις έως ότου σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα.

«Ο λαός της Υεμένης παραμένει δεσμευμένος στις επιλογές πίεσης ενάντια στην ισραηλινή οντότητα έως ότου σταματήσει η επίθεση στη Γάζα και αρθεί ο αποκλεισμός», αναφέρει η ανακοίνωση. «Η ισραηλινή και αμερικανική επιθετικότητα δεν θα μείνουν αναπάντητες και δεν θα αποτρέψουν την Υεμένη από τη συνέχιση της υποστηρικτικής της στάσης προς τη Γάζα».

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία εκεχειρίας με τους Χούθι στην Υεμένη και θα αναστείλουν τις αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι οι μαχητές δεν θα στοχεύουν πλέον πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Θα δεχτώ τον λόγο τους και θα σταματήσουμε τον βομβαρδισμό των Χούθι, άμεσα», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησής του στο Οβάλ Γραφείο με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ.

«Απλώς δεν θέλουν να πολεμήσουν, και εμείς θα το σεβαστούμε», σημείωσε.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος κατέχει τόσο τη θέση του υπουργού Εξωτερικών όσο και του προσωρινού συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, δήλωσε ότι στόχος των επιδρομών εναντίον στόχων των Χούθι ήταν να σταματήσουν τις επιθέσεις τους κατά της ναυσιπλοΐας στην περιοχή. «Αν σταματήσουν, τότε μπορούμε να σταματήσουμε κι εμείς», είπε ο Ρούμπιο.

Οι ΗΠΑ έχουν πλήξει πάνω από 1.000 στόχους στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Rough Rider», η οποία διαρκεί περισσότερο από 50 ημέρες.

Τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου επιβεβαίωσε και το Ομάν, το οποίο ανέφερε ότι διαμεσολάβησε σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των Χούθι της Υεμένης και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τη δήλωση του Ομάν, καμία από τις δύο πλευρές δεν θα στοχεύει την άλλη, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ.

Η ανακοίνωση δεν έκανε καμία αναφορά στις επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ.



Πηγή: skai.gr

