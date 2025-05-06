Ισραήλ: Εκτός λειτουργίας το αεροδρόμιο της Σαναά μετά τους βομβαρδισμούς

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβάρδισε σήμερα, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, υποδομές που ελέγχονται από τους Χούθι στην Υεμένη, μεταξύ των οποίων ήταν το αεροδρόμιο και οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην πρωτεύουσα Σαναά.



Οι Χούθι προειδοποίησαν αμέσως ότι θα απαντήσουν στα πλήγματα αυτά. «Η επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη» ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «έθεσε εκτός λειτουργίας» το αεροδρόμιο της Σαναά και έβαλε στο στόχαστρο «σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» στην περιοχή της πρωτεύουσας καθώς και μια τσιμεντοβιομηχανία, λίγο βορειότερα. «Χτυπήθηκαν οι διάδρομοι απογείωσης, αεροσκάφη και υποδομές», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

⭕️ 𝐈𝐃𝐅 𝐟𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐫 𝐣𝐞𝐭𝐬 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐤 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐢𝐬𝐦𝐚𝐧𝐭𝐥𝐞𝐝 𝐇𝐨𝐮𝐭𝐡𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫𝐢𝐬𝐭 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐚𝐢𝐫𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐢𝐧 𝐒𝐚𝐧𝐚’𝐚



The strike was carried out in response to the attack launched by the Houthi terrorist… — Israel Defense Forces (@IDF) May 6, 2025

Το τηλεοπτικό κανάλι των ανταρτών Al-Massirah μετέδωσε ότι πραγματοποιήθηκαν πλήγματα στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, σε τρεις σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και σε μια τσιμεντοβιομηχανία της περιφέρειας Αμράν.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στη Σαναά άκουσαν πολλές εκρήξεις και είδαν καπνό να υψώνεται από διάφορα σημεία της πόλης. Προς το παρόν είναι άγνωστο αν υπάρχουν θύματα.

Από το 2022, μόνο ο υεμενίτικος εθνικός αερομεταφορέας Yemenia εκτελεί περιορισμένες εμπορικές πτήσεις από το αεροδρόμιο της Σαναά, με βασικό προορισμό το Αμάν της Ιορδανίας. Στο αεροδρόμιο προσγειώνονται επίσης τα αεροσκάφη του ΟΗΕ που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Όπως και χθες, το Al-Massirah κατηγόρησε τις ΗΠΑ για συμμετοχή στα πλήγματα αυτά. Η Ουάσινγκτον αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή της.

Λίγο πριν από τις νέες σημερινές επιδρομές, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβισάι Αντράε κάλεσε τους Υεμενίτες «να εκκενώσουν αμέσως την περιοχή του αεροδρομίου» της Σαναά.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

