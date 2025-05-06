Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισραήλ: Εκτός λειτουργίας το αεροδρόμιο της Σαναά μετά τους βομβαρδισμούς - Οι Χούθι απειλούν με απάντηση

Οι Χούθι προειδοποίησαν αμέσως ότι θα απαντήσουν στα πλήγματα αυτά. «Η επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη» ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους

Ισραήλ: Εκτός λειτουργίας το αεροδρόμιο της Σαναά μετά τους βομβαρδισμούς

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβάρδισε σήμερα, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, υποδομές που ελέγχονται από τους Χούθι στην Υεμένη, μεταξύ των οποίων ήταν το αεροδρόμιο και οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην πρωτεύουσα Σαναά.

Οι Χούθι προειδοποίησαν αμέσως ότι θα απαντήσουν στα πλήγματα αυτά. «Η επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη» ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «έθεσε εκτός λειτουργίας» το αεροδρόμιο της Σαναά και έβαλε στο στόχαστρο «σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» στην περιοχή της πρωτεύουσας καθώς και μια τσιμεντοβιομηχανία, λίγο βορειότερα. «Χτυπήθηκαν οι διάδρομοι απογείωσης, αεροσκάφη και υποδομές», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το τηλεοπτικό κανάλι των ανταρτών Al-Massirah μετέδωσε ότι πραγματοποιήθηκαν πλήγματα στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, σε τρεις σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και σε μια τσιμεντοβιομηχανία της περιφέρειας Αμράν.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στη Σαναά άκουσαν πολλές εκρήξεις και είδαν καπνό να υψώνεται από διάφορα σημεία της πόλης. Προς το παρόν είναι άγνωστο αν υπάρχουν θύματα.

Από το 2022, μόνο ο υεμενίτικος εθνικός αερομεταφορέας Yemenia εκτελεί περιορισμένες εμπορικές πτήσεις από το αεροδρόμιο της Σαναά, με βασικό προορισμό το Αμάν της Ιορδανίας. Στο αεροδρόμιο προσγειώνονται επίσης τα αεροσκάφη του ΟΗΕ που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Όπως και χθες, το Al-Massirah κατηγόρησε τις ΗΠΑ για συμμετοχή στα πλήγματα αυτά. Η Ουάσινγκτον αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή της.

Λίγο πριν από τις νέες σημερινές επιδρομές, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβισάι Αντράε κάλεσε τους Υεμενίτες «να εκκενώσουν αμέσως την περιοχή του αεροδρομίου» της Σαναά.
 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ IDF Χούθι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark