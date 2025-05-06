Οι ΗΠΑ θα σταματήσουν τις επιθέσεις τους κατά των Χούθι της Υεμένης μετά τη συμφωνία της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης να σταματήσει τα πλήγματα κατά πλοίων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, που έχουν διαταράξει τη διεθνή ναυτιλία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ σημείωσε ότι η υεμενίτικη οργάνωση ενημέρωσε την κυβέρνηση των ΗΠΑ πως επιθυμεί να σταματήσει τις συγκρούσεις.

«Μας παρακάλεσαν, μην μας βομβαρδίζετε άλλο και εμείς δεν θα επιτιθέμεθα στα πλοία σας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ και πρόσθεσε: «Θα το σεβαστούμε αυτό», «θα σταματήσουμε τους βομβαρδισμούς».

«Θα πιστέψουμε τα λόγια τους, ότι δεν θα επιτίθενται πλέον σε πλοία», συνέχισε ο Τραμπ.

Από την πλευρά των Χούθι, πάντως, δεν υπήρξε άμεση απάντηση, όπως μεταδίδει το Reuters.



Πηγή: skai.gr

