Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και Δημοκρατική υποψήφια για την προεδρία, Κάμαλα Χάρις (Kamala Harris), αναμένεται να λάβει και τυπικά το χρίσμα για τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, στο συνέδριο του κόμματος που ξεκινά σήμερα στο Σικάγο και θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αναμένεται να μιλήσει σήμερα για να παραδώσει τη σκυτάλη στην αντιπρόεδρό του ενώ η Χάρις αναμένεται να απευθύνει τη βασική ομιλία της την Πέμπτη.

Η πρώην εισαγγελέας όχι μόνο δείχνει να καλύπτει τη διαφορά από τον Τραμπ, αλλά φαίνεται πως ανατρέπει εξ ολοκλήρου το σκηνικό, καθώς οι μία ακόμη δημοσκόπηση τη φέρνει να διατηρεί ένα σταθερό προβάδισμα έναντι του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου της, σε εθνικό επίπεδο.

Στο συνέδριο των Δημοκρατικών αναμένεται να παρευρεθούν τουλάχιστον 50.000 άτομα.

Ανάμεσα στους 50.000 συμμετέχοντες θα είναι και 4.000 αντιπρόσωποι από ολόκληρη τη χώρα, ενώ το παρών θα δώσουν και ο Μπαράκ Ομπάμα αλλά και η Χίλαρι Κλίντον.

Συνέδριο στη σκιά του πολέμου στο Ισραήλ

Δεκάδες μουσουλμάνοι σύνεδροι και σύμμαχοί τους - ανάμεσά τους και πολλοί Αμερικανοί Εβραίοι που κινητοποιούνται υπέρ των Παλαιστίνιων και δεν κρύβουν την οργή τους για την ακλόνητη υποστήριξη της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν στο Ισραήλ - ζητούν αλλαγές στην πλατφόρμα των Δημοκρατικών, πιέζουν να υιοθετηθεί θέση υπέρ της κήρυξης εμπάργκο όπλων, στο συνέδριο που ξεκινά σήμερα, με τον κομματικό μηχανισμό να βρίσκεται σε επαγρύπνηση για το ενδεχόμενο να υπάρξουν διαμαρτυρίες σε σημαντικές ομιλίες στο Σικάγο.

Χθες βράδυ, πλήθος περίπου 1.000 διαδηλωτών έκανε πορεία στο κέντρο του Σικάγου φωνάζοντας συνθήματα όπως «σταματήστε το συνέδριο των Δημοκρατικών».

Ομάδα που αυτοαποκαλείται «Σύνεδροι κατά της Γενοκτονίας» λέει πως θα ασκήσει το δικαίωμά της στην ελευθερία του λόγου κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων στο τετραήμερο συνέδριο.Οργανωτικά στελέχη της ομάδας ενθαρρύνουν όσους τάσσονται κατά του πολέμου να φορέσουν παλαιστινιακές μαντίλες και να φέρουν παλαιστινιακές σημαίες, ενώ υποσχέθηκαν πως θα επιδιώξουν αλλαγές στο πρόγραμμα του κόμματος και κάλεσαν συνέδρους να εκφραστούν από το βήμα για την παλαιστινιακή υπόθεση.

Σύνεδροι που υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους τονίζουν πως δικαιούνται λόγο στη συγγραφή της πλατφόρμας του κόμματος. Για παράδειγμα, θέλουν να συμπεριληφθεί φρασεολογία για την τήρηση της αμερικανικής νομοθεσίας, που απαγορεύει, τουλάχιστον στη θεωρία, παραδόσεις στρατιωτικών εξοπλισμών σε στρατούς που διαπράττουν κατάφωρες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Θα φροντίσουμε οι φωνές μας να ακουστούν», δήλωσε ο Λιάνο Σαρόν, εβραίος επιχειρηματίας και σύνεδρος, που προσυπέγραψε εναλλακτικό πρόγραμμα μαζί με άλλους 34 συνέδρους. «Η ελευθερία της έκφρασης συμπεριλαμβάνει οπωσδήποτε το να μπορείς να σηκωθείς όρθιος και να εκφραστείς ακόμα κι αν η εξουσία στον χώρο σου πει να το βουλώσεις».

«Θέλουν το συνέδριο να εξελιχθεί ομαλά. Δεν θέλουν κανενός είδους διακοπή ή έκφραση διαμαρτυρίας ή τίποτα τέτοιο», πρόσθεσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που οργάνωσε η μεγάλη παλαιστινιακή κοινότητα στο Σικάγο. «Λυπάμαι», συνέχισε, αλλά κάθε κομματικό συνέδριο «είναι όχημα πολιτικής δέσμευσης, ναι; Αν δεν είναι αυτό, τότε είναι απλά διαγωνισμός ομορφιάς».

Η εκστρατεία της κυρίας Χάρις απέφυγε να σχολιάσει.

Τι εξόργισε τους διαδηλωτές

Το σχέδιο της πλατφόρμας του κόμματος που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα Ιουλίου καλεί να κηρυχθεί «άμεση και διαρκής κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας και να γυρίσουν στα σπίτια τους οι εναπομείναντες όμηροι που απήχθησαν κατά την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, όταν σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά δεδομένα σκοτώθηκαν σχεδόν 1.200 άνθρωποι. Το κείμενο δεν κάνει καμιά αναφορά στους τουλάχιστον 40.000 νεκρούς στον παλαιστινιακό θύλακο στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων που ακολούθησαν. Ούτε αναφέρεται σε οποιοδήποτε σχέδιο να μειωθούν οι πωλήσεις και οι δωρεές όπλων και πυρομαχικών των ΗΠΑ στο Ισραήλ.

Την περασμένη Τρίτη, η κυβέρνηση Μπάιντεν ενέκρινε την πώληση εξοπλισμών αξίας 20 δισεκ. δολαρίων στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων.

Ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς, που οδεύει στον ενδέκατο μήνα του, εξόργισε Δημοκρατικούς που είναι μουσουλμάνοι ή αραβικής καταγωγής, και έχουν κρίσιμες ψήφους σε πολιτείες στρατηγικής σημασίας, όπως η Αριζόνα, το Μίσιγκαν και η Πενσιλβάνια.

Αν και οι ακτιβιστές είναι μικρή μερίδα των συνέδρων, διαμαρτυρίες εντός της αίθουσας και διαδηλώσεις εκτός ενδέχεται να πλήξουν την προσπάθεια του κομματικού μηχανισμού να προβληθεί εικόνα ενότητας της παράταξης γύρω από την υποψηφιότητα της κυρίας Χάρις, μετά την απόφαση του απερχόμενου προέδρου Μπάιντεν να εγκαταλείψει την εκστρατεία για την επανεκλογή του την 21η Ιουλίου, πιεζόμενος ολοένα πιο έντονα από μορφές των Δημοκρατικών.

Αν και ακτιβιστές αναγνωρίζουν πως η Κάμαλα Χάρις μοιάζει να δείχνει περισσότερη συμπάθεια στους Παλαιστίνιους απ’ ό,τι ο κ. Μπάιντεν, σύμβουλός της για θέματα εθνικής ασφαλείας ξεκαθάρισε αυτόν τον μήνα ότι η αντιπρόεδρος δεν τάσσεται υπέρ της επιβολής εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ.

Περίπου 40.000 διαδηλωτές αναμένεται να συγκεντρωθούν έξω από τον χώρο του συνεδρίου για να διαμαρτυρηθούν για την πολιτική της κυβέρνησης Μπάιντεν. Οι οργανωτές εκτιμούν πως μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τους 100.000.

Η Νάντια Άχμαντ, καθηγήτρια νομικής στο πανεπιστήμιο Μπάρι της Φλόριντας και σύνεδρος, σημείωσε πως οι μουσουλμάνοι σύνεδροι είναι περίπου 60, πολύ μικρό ποσοστό του συνόλου (5.000), αλλά τις ανησυχίες τους συμμερίζονται πολλοί άλλοι, ιδίως νέοι, που απομακρύνθηκαν από το κόμμα εξαιτίας της πολιτικής της κυβέρνησης Μπάιντεν, όπως τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.