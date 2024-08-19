Λογαριασμός
Η Ουκρανία λέει πως κατέστρεψε 11 drones που εξαπολύθηκαν από τη Ρωσία τη νύχτα

Η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου ανακοίνωνε πως ενεργοποιήθηκαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας για να αποκρούσουν ρωσική αεροπορική επιδρομή

Ουκρανία Ρωσία

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία διαβεβαίωσε μέσω Telegram ότι συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν και τα 11 τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόδου που εξαπολύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον της επικράτειας της Ουκρανίας από τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας.

Νωρίτερα, η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας της ουκρανικής πρωτεύουσας ανακοίνωνε μέσω Telegram πως ενεργοποιήθηκαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας για να αποκρούσουν ρωσική αεροπορική επιδρομή και δημοσιογράφοι του πρακτορείου Reuters μετέδιδαν πως άκουσαν κρότους που παρέπεμπαν στην εκτόξευση αντιαεροπορικών πυραύλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

