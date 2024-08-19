Η ουκρανική πολεμική αεροπορία διαβεβαίωσε μέσω Telegram ότι συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν και τα 11 τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόδου που εξαπολύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον της επικράτειας της Ουκρανίας από τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας.

Νωρίτερα, η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας της ουκρανικής πρωτεύουσας ανακοίνωνε μέσω Telegram πως ενεργοποιήθηκαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας για να αποκρούσουν ρωσική αεροπορική επιδρομή και δημοσιογράφοι του πρακτορείου Reuters μετέδιδαν πως άκουσαν κρότους που παρέπεμπαν στην εκτόξευση αντιαεροπορικών πυραύλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

