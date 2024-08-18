Οι ΗΠΑ βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία για τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου και όλα δείχνουν ότι η σιγουριά που διακατείχε τον Ντόναλντ Τραμπ, έχει αρχίσει να κάμπτεται από την παρουσία της Κάμαλα Χάρις. Οι Δημοκρατικοί φαίνεται να κερδίζουν το στοίχημα της επιλογής τους να «ανατρέψουν» την υποψηφιότητα του καταπονημένου -λόγω ηλικίας- Τζο Μπάιντεν, προτείνοντας στη θέση του τη σημερινή αντιπρόεδρο, Κάμαλα Χάρις. Η πρώην εισαγγελέας όχι μόνο δείχνει να καλύπτει τη διαφορά από τον Τραμπ, αλλά φαίνεται πως ανατρέπει εξ ολοκλήρου το σκηνικό, καθώς οι μία ακόμη δημοσκόπηση τη φέρνει να διατηρεί ένα σταθερό προβάδισμα έναντι του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου της, σε εθνικό επίπεδο.

Η δημοσκόπηση της Ipsos για το ABC News και τη Washington Post επιβεβαιώνει το προβάδισμα της Κάμαλα Χάρις και δείχνει ότι ο Τραμπ δεν θα κάνει τον... περίπατο που πίστευε στις προσεχείς εκλογές.

Λίγα 24ωρα πριν το εθνικό συνέδριο των Δημοκρατικών στο Σικάγο, το οποίο είναι και καθοριστικό ενόψει των εκλογών, η Κάμαλα Χάρις βρίσκεται στο 49% έναντι του 45% του Τραμπ μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Όταν στην έρευνα εντάσσονται και τρίτες υποψηψιότητες, ο Χάρις βρίσκεται στο 47% και ο Τραμπ στο 44%, με τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ στο 5%. Στις αρχές Ιουλίου, ο Τραμπ βρισκόταν στο 43%, ο Μπάιντεν στο 42% και ο Κένεντι στο 9%.

Αν και η δυναμική της εκστρατείας έχει μετατοπιστεί από τότε που ο Μπάιντεν αποχώρησε από την κούρσα τον Ιούλιο, τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης Post-ABC-Ipsos συνεχίζουν να υποδεικνύουν «σφικτές» εκλογές τον Νοέμβριο. Επτά πολιτείες — Μίτσιγκαν, Πενσυλβάνια, Ουισκόνσιν, Βόρεια Καρολίνα , Τζόρτζια, Αριζόνα και Νεβάδα — είναι πιθανό να καθορίσουν ποιος θα κερδίσει στο εκλογικό σώμα.

Άλλες δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι ο Χάρις έχει κερδίσει έδαφος στις περισσότερες, αν όχι σε όλες αυτές τις πολιτείες αιώρησης από τότε που ο Μπάιντεν αποχώρησε από την κούρσα, αλλά επίσης δείχνουν ότι η κούρσα στις περισσότερες από αυτές τις πολιτείες βρίσκεται εντός του εύρους ενός κανονικού εκλογικού σφάλματος.

Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες από την επιλογή της Κάμαλα

Ένα στοιχείο του πώς η στροφή από τον Μπάιντεν στον Χάρις επηρέασε τη στάση των ψηφοφόρων προκύπτει από το ερώτημα πόσο ικανοποιημένοι είναι οι άνθρωποι με την επιλογή Χάρις εναντίον Τραμπ. Τον Ιούλιο, όταν ο διαγωνισμός ήταν ακόμη ο Μπάιντεν εναντίον του Τραμπ, το 28 τοις εκατό των ψηφοφόρων συνολικά δήλωσαν ικανοποιημένοι με την επιλογή. Σήμερα, το 44% δηλώνει ικανοποιημένο με την επιλογή Χάρις ή Τραμπ.

Η μεγαλύτερη αλλαγή έγινε μεταξύ των Δημοκρατικών. Τον περασμένο μήνα, το 20% των Δημοκρατικών δήλωσε ικανοποιημένο με την επιλογή Μπάιντεν εναντίον Τραμπ. Τώρα, με τον Χάρις ως υποψήφιο του κόμματος, το 60% των Δημοκρατικών εκφράζει ικανοποίηση για την τρέχουσα αναμέτρηση.

Το 62% των ψηφοφόρων της Χάρις δηλώνουν ότι την υποστηρίζουν «σθεναρά», σε σύγκριση με το 34% όσων υποστήριξαν τον Μπάιντεν τον περασμένο μήνα.

Η Κάμαλα έχει βελτιώσει αισθητά τη θέση της απέναντι στον Τραμπ

Η νέα δημοσκόπηση έρχεται μετά από μια αξιοσημείωτη σειρά γεγονότων που ξεκίνησαν με την καταστροφική απόδοση του Μπάιντεν στo debate στις 27 Ιουνίου στην Ατλάντα. Η αδυναμία που επέδειξε ο Μπάιντεν εκείνη τη νύχτα προκάλεσε ολοένα αυξανόμενες εκκλήσεις από κορυφαίους Δημοκρατικούς να παραιτηθεί, καθώς φοβούνταν ότι η συνεχιζόμενη παρουσία του στην κορυφή του εισιτηρίου θα μπορούσε να θέσει όχι μόνο τον Λευκό Οίκο σε κίνδυνο, αλλά και να οδηγήσει στην απώλεια της Γερουσίας. και την αποτυχία να ανακτήσει την πλειοψηφία στη Βουλή.

Ο Μπάιντεν ενέδωσε στις πιέσεις στις 21 Ιουλίου και ενέκρινε τον Χάρις για το χρίσμα των Δημοκρατικών. Αυτή η μεταβίβαση ήταν άνευ προηγουμένου σε αυτό το σημείο σε μια προεδρική εκστρατεία και η γρήγορη εδραίωση του κόμματός της από τη Χάρις άλλαξε δραματικά την τροχιά των εκλογών. Οι Δημοκρατικοί ελπίζουν να αξιοποιήσουν την τρέχουσα δυναμική με το συνέδριό τους στο Σικάγο ενόψει ενός νέου debate στις 10 Σεπτεμβρίου, που διοργανώνεται από το ABC News, μεταξύ των δύο υποψηφίων.

Σε μια αντιπαράθεση με τον Τραμπ, η Χάρις βελτίωσε τη θέση της έναντι του Μπάιντεν μεταξύ πολλών βασικών ομάδων του Δημοκρατικού συνασπισμού, συμπεριλαμβανομένων ψηφοφόρων κάτω των 40 ετών και ανεξάρτητων που κλίνουν στους Δημοκρατικούς.

Η δημοσκόπηση Post-ABC-Ipsos δείχνει το περιθώριο της έναντι του Τραμπ μεταξύ των ψηφοφόρων κάτω των 40 ετών σε 25 ποσοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με το πλεονέκτημα επτά μονάδων του Μπάιντεν τον Ιούλιο.

Έχει επίσης βελτιωθεί σε σχέση με τον Μπάιντεν μεταξύ των ανεξάρτητων, οι οποίοι την υποστηρίζουν με διαφορά οκτώ μονάδων σε σύγκριση με το περιθώριο δύο μονάδων για τον Τραμπ τον περασμένο μήνα. Αυτή η αλλαγή επικεντρώθηκε μεταξύ των δημοκρατικών ανεξάρτητων, οι οποίοι μετατοπίστηκαν από το 77% που υποστήριζαν τον Μπάιντεν μετά την πρώτη συζήτηση στο 92% για τον Χάρις στη νέα δημοσκόπηση.

Πού υπερτερούν οι δύο υποψήφιοι πρόεδροι

Αυξήθηκε η υποστήριξη των μαύρων ψηφοφόρων στους Δημοκρατικούς

Η υποστήριξη των μαύρων ψηφοφόρων στη Χάρις είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από ό,τι ήταν για τον Μπάιντεν τον περασμένο μήνα: το 79% τον υποστήριξε τότε και το 83% την υποστηρίζει τώρα.

Μεταξύ των λευκών ψηφοφόρων με πτυχία κολεγίου, ο Χάρις προηγείται του Τραμπ με 10 μονάδες και έχει περίπου τα ίδια με τον Μπάιντεν με αυτήν την ομάδα. Μεταξύ των λευκών ψηφοφόρων χωρίς πτυχία κολεγίου, το έλλειμμά της έναντι του Τραμπ είναι 27 μονάδες, επίσης παρόμοιο με το έλλειμμα 31 μονάδων για τον Μπάιντεν τον Ιούλιο.

Οι βαθμολογίες αποδοχής της δουλειάς του Μπάιντεν δεν έχουν αλλάξει σχεδόν καθόλου από τότε που αποχώρησε από τον αγώνα, με το 55 τοις εκατό να δηλώνει ότι αποδοκιμάζει τη δουλειά που κάνει και το 37 τοις εκατό να λέει ότι εγκρίνει - καθαρό αρνητικό 18 μονάδων. Αυτά τα ποσοστά αποδοχής, μαζί με τις εθνικές δημοσκοπήσεις και τις δημοσκοπήσεις που έδειχναν ότι ακολουθεί τον Τραμπ, ήταν βασικοί παράγοντες στην προσπάθεια των Δημοκρατικών να πείσουν τον πρόεδρο να παραιτηθεί.

Στην τελευταία δημοσκόπηση, το 39 τοις εκατό δηλώνει ότι εγκρίνει τη δουλειά που κάνει ως αντιπρόεδρος, ενώ το 49% αποδοκιμάζει και το 12% δηλώνει ότι δεν έχει γνώμη.

Ο Τραμπ τα καταφέρνει καλύτερα από τον Μπάιντεν ή τη Χάρις σε μια αναδρομική ματιά στην προεδρία του. Σήμερα, το 44% δηλώνει ότι εγκρίνει τη δουλειά που έκανε ως πρόεδρος μεταξύ 2017 και 2021, ενώ το 49% δηλώνει ότι αποδοκιμάζει. Σχεδόν χωρίς εξαίρεση, αυτές οι βαθμολογίες είναι καλύτερες από ό,τι όταν ήταν στην εξουσία.

Ένας άλλος τομέας όπου η Χάρις στέκεται καλύτερα από τον Μπάιντεν είναι τα προσωπικά χαρακτηριστικά, όπου ηγείται του Τραμπ και στις πέντε ιδιότητες που μετρήθηκαν.

Καθ' όλη τη διάρκεια του προεκλογικού έτους και ειδικά μετά τη συζήτηση στο CNN, ο Τραμπ, 78 ετών, είχε τεράστια πλεονεκτήματα έναντι του Μπάιντεν, 81 ετών, όσον αφορά την πνευματική ευκρίνεια και τη σωματική υγεία. Σήμερα ο Χάρις οδηγεί τον Τραμπ και στα δύο. Ο Τραμπ προηγήθηκε του Μπάιντεν με 30 μονάδες όσον αφορά την πνευματική ευκρίνεια και 31 μονάδες στη σωματική υγεία τον Ιούλιο. Ο Χάρις, 59 ετών, ξεπερνά τον Τραμπ για την πνευματική ευκρίνεια κατά εννέα βαθμούς και τη σωματική υγεία με 30 βαθμούς.

Θεωρείται επίσης πιο ειλικρινής και αξιόπιστη από τον Τραμπ, με διαφορά 15 μονάδων. Έχει μικρότερα πλεονεκτήματα έναντι του Τραμπ σε ερωτήσεις σχετικά με το ποιος υποψήφιος «αντιπροσωπεύει τις προσωπικές σας αξίες» (έξι βαθμοί) και ποιος «καταλαβαίνει τα προβλήματα ανθρώπων σαν εσάς» (επτά σημεία).

Το ποσοστό των Αμερικανών ενηλίκων που έχουν αρνητική άποψη και για τα δύο —τους λεγόμενους «διπλούς μισητές»— είναι τώρα 13 τοις εκατό, από 19 τοις εκατό τον περασμένο μήνα όταν ο Μπάιντεν ήταν στην προεκλογική εκστρατεία. Μεταξύ αυτής της ομάδας, ο Τραμπ ευνοείται σε μεγάλο βαθμό έναντι της Χάρις.

Οι Αμερικανοί είναι στενά διχασμένοι σχετικά με το πώς θα ένιωθαν αν η Χάρις εκλεγόταν τον Νοέμβριο, με το 50% να λέει ότι θα ήταν είτε «ενθουσιώδης» ή «ικανοποιημένος αλλά όχι ενθουσιώδης» και το 48 τοις εκατό «δυσαρεστημένος αλλά όχι θυμωμένος» ή «θυμωμένος».

Οι απόψεις για τον Τραμπ είναι ελαφρώς πιο αρνητικές, με το 45% να εκφράζει θετική αντίδραση σε μια νίκη του και το 53% αρνητική αντίδραση, συμπεριλαμβανομένου του 34% που δηλώνει ότι θα ήταν θυμωμένος. Αυτός ο τελευταίος αριθμός είναι 13 πόντους υψηλότερος από εκείνους που λένε ότι θα ένιωθαν θυμωμένοι αν κερδίσει η Χάρις.

Περισσότεροι από 4 στους 10 Αμερικανούς (46 τοις εκατό) λένε ότι οι απόψεις του Χάρις για τα περισσότερα ζητήματα είναι «υπερβολικά φιλελεύθερες», ενώ το 6 τοις εκατό λέει ότι είναι «πολύ συντηρητικό» και το 43 τοις εκατό λέει ότι είναι «περίπου σωστές». Για τον Τραμπ, το 42 τοις εκατό λέει ότι οι απόψεις του για θέματα είναι πολύ συντηρητικές, το 9 τοις εκατό λέει πολύ φιλελεύθερο και το 44 τοις εκατό λέει ότι είναι «περίπου σωστές».

Η οικονομία και ο πληθωρισμός παραμένουν τα κυρίαρχα ζητήματα στις εκλογές, με περίπου τους μισούς Αμερικανούς να λένε ότι ο καθένας είναι «ένας από τους πιο σημαντικούς» στην επιλογή του υποψηφίου.

Τέσσερις στους 10 λένε ότι η προστασία της αμερικανικής δημοκρατίας είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα, αν και οι Δημοκρατικοί είναι πολύ πιο πιθανό να αναφέρουν αυτό το θέμα από ότι οι Ρεπουμπλικάνοι ή οι ανεξάρτητοι. Επόμενη στη λίστα είναι η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού, αν και αυτό το ζήτημα είναι πολύ πιο σημαντικό για τους Ρεπουμπλικάνους παρά για τους Δημοκρατικούς ή τους ανεξάρτητους.

Κάτω από αυτά τα θέματα σε σημασία είναι μια σειρά από άλλα που ήταν μέρος του διαλόγου της εκστρατείας-έτος: υγειονομική περίθαλψη, έγκλημα και ασφάλεια, άμβλωση, βία με όπλα και διορισμοί στο Ανώτατο Δικαστήριο. Οι Δημοκρατικοί είναι πολύ πιο πιθανό να αναφέρουν τα τρία τελευταία ως σημαντικά μαζί με την υγειονομική περίθαλψη, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι είναι πιο πιθανό να αναφέρουν το έγκλημα και την ασφάλεια.

Εν τω μεταξύ, μόλις το 14 τοις εκατό των Αμερικανών λέει ότι ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στην ψηφοφορία τους αυτό το φθινόπωρο. Αυτό το ζήτημα έχει προκαλέσει διασπάσεις εντός του Δημοκρατικού συνασπισμού φέτος και δυσαρέσκεια με τον χειρισμό του πολέμου από τον Μπάιντεν. Η Χάρις έχει υιοθετήσει πιο σταθερή γραμμή από τον πρόεδρο στην έκκληση για κατάπαυση του πυρός, αν και είναι γενικά ευθυγραμμισμένη μαζί του στη συνολική πολιτική. Οι Δημοκρατικοί προετοιμάζονται για διαμαρτυρίες από φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές στο συνέδριο του Σικάγο την επόμενη εβδομάδα.

Ένα εξίσου χαμηλό ποσοστό αναφέρει τις φυλετικές σχέσεις ως ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στην ψήφο τους (13 τοις εκατό).

Σε μια λίστα με 11 θέματα, η Χάρις θεωρείται πιο έμπιστη από τον Τραμπ σε έξι από αυτά. Ο πρώην πρόεδρος έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην οικονομία, τον πληθωρισμό, τη μετανάστευση και τον πόλεμο Ισραήλ-Γάζας. Τα πλεονεκτήματα της Χάρις αφορούν τις φυλετικές σχέσεις, την άμβλωση, την υγειονομική περίθαλψη, την προστασία της δημοκρατίας, τους διορισμούς στο Ανώτατο Δικαστήριο και τη βία με όπλα.

Τα μόνα διψήφια πλεονεκτήματά της είναι με τα δύο πρώτα: φυλετικές σχέσεις και άμβλωση. Ο Τραμπ έχει προβάδισμα 10 μονάδων στη μετανάστευση - αν και το έλλειμμα της Χάρις είναι τέσσερις μονάδες μικρότερο από αυτό του Μπάιντεν τον περασμένο μήνα - και ο Τραμπ έχει τώρα προβάδισμα εννέα μονάδων στην οικονομία και τον πληθωρισμό.

Οι Αμερικανοί συνεχίζουν να βλέπουν την οικονομία με αρνητικούς όρους, με το 72 τοις εκατό να λέει ότι η τρέχουσα οικονομία είτε «δεν είναι τόσο καλή» ή «φτωχή».

Σχεδόν 6 στους 10 Αμερικανούς λένε ότι πιστεύουν ότι η Χάρις είχε «λίγη» ή «πολύ μικρή» επιρροή στις μεταναστευτικές πολιτικές της κυβέρνησης και περισσότεροι από 6 στους 10 λένε ότι είχε περιορισμένη επιρροή στις οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης. Οι Δημοκρατικοί είναι πιο πιθανό να πουν ότι είχε μεγαλύτερη επιρροή από τους Ρεπουμπλικάνους ή τους ανεξάρτητους.

Εν τω μεταξύ, η πλειοψηφία των Αμερικανών (56 τοις εκατό) λέει ότι ο Τραμπ είχε τουλάχιστον μια καλή επιρροή για την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του 2022 που τερματίζει το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση, στην οποία περίπου 3 στους 5 Αμερικανούς αντιτίθενται. Πάνω από 8 στους 10 Δημοκρατικούς και πάνω από τους μισούς Αμερικανούς που αντιτίθενται σθεναρά σε αυτήν την απόφαση λένε ότι ο Τραμπ επηρέασε το αποτέλεσμα.

Πηγή: skai.gr

