Η Κάμαλα Χάρις επανέλαβε χθες Κυραική την έκκληση να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, την παραμονή του συνεδρίου των Δημοκρατικών στο οποίο αναμένεται να πρωταγωνιστήσει.

Οι προσπάθειες των μεσολαβητών —Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ— να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ισραήλ και το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς δεν καρποφορούν ως τώρα. Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις στη Ντόχα αναβλήθηκαν για αυτή την εβδομάδα την Παρασκευή. Αναμένεται να γίνουν νέες συνομιλίες στο Κάιρο εντός της εβδομάδας.

Σύμφωνα με τη Χάρις, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

«Δεν εγκαταλείπουμε, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πολύ σκληρά για αυτό», είπε η υποψήφια των Δημοκρατικών στις εκλογές του Νοεμβρίου. «Πρέπει να εξασφαλίσουμε κατάπαυση του πυρός και πρέπει να εγγυηθούμε πως θα επιστρέψουν οι όμηροι» που κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακο από την 7η Οκτωβρίου, πρόσθεσε.

Αργότερα σήμερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν αναμένεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ και τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ.

Ο Μπλίνκεν, που κάνει την ένατη περιοδεία του στην περιοχή από το ξέσπασμα του πολέμου, θα «συνεχίσει τις εντατικές διπλωματικές προσπάθειες» της Ουάσιγκτον, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Βεντάντ Πατέλ πριν από την αναχώρηση του υπουργού.

Ο Νετανιάχου και η Χαμάς αλληλοκατηγορήθηκαν χθες για την αποτυχία των προσπαθειών να κλειστεί συμφωνία ως αυτό το στάδιο.

Νωρίτερα χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκρινε μολαταύτα ότι η επίτευξη συμφωνίας παραμένει ακόμη «εφικτή».

