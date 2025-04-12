ΗΠΑ και Ιράν συζητούν σήμερα στο Ομάν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Ομάν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί αναμένεται να παρευρεθούν στην έναρξη του διαλόγου, που γίνεται με τη μεσολάβηση του σουλτανάτου του Ομάν.

Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, οι συνομιλίες θα διεξαχθούν εμμέσως με τη βοήθεια μεσολαβητή, αν και ίσως πραγματοποιηθεί απευθείας συνάντηση μεταξύ του Γουίτκοφ και του Αραγτσί.

Η συνάντηση στο Ομάν σηματοδοτεί την πρώτη σημαντική πρόοδο εδώ και χρόνια στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει το Ιράν ότι θα προσφύγει σε στρατιωτικά μέσα εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε μια νέα συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.