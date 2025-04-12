Μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων ιλαράς στο Τέξας - Δύο θάνατοι παιδιών

Το υπουργείο Υγείας του Τέξας ανέφερε 541 κρούσματα ιλαράς στην πολιτεία την Παρασκευή, αριθμός αυξημένος κατά 36 κρούσματα μέσα σε 3 ημέρες (η προηγούμενη καταμέτρηση ήταν στις 8 Απριλίου), καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν ένα πρωτοφανές ξέσπασμα της παιδικής νόσου, όπως μεταδίδει το Reuters.

Τα κρούσματα στο κέντρο της επιδημίας, την κομητεία Gaines, αυξήθηκαν στα 355 από τα 328 που αναφέρθηκαν την Τρίτη, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Τέξας.

Ένα 8χρονο κοριτσάκι έχασε τη ζωή του από ιλαρά την περασμένη εβδομάδα, ο δεύτερος καταγεγραμμένος θάνατος από τη νόσο στην Πολιτεία. Τα δύο παιδιά ήταν ανεμβολίαστα χωρίς υποκείμενα νοσήματα.

Από τότε που έγινε Υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών της κυβέρνησης Τραμπ, ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ — ο οποίος είχε δώσει μακροχρόνιο αγώνα κατά των εμβολίων — υποστήριξε τον εμβολιασμό ως τον καλύτερο τρόπο για την πρόληψη της εξάπλωσης της ιλαράς.

Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Νεμπράσκα, Τζιμ Πίλεν, προέτρεψε την Παρασκευή τους πολίτες να είναι προσεκτικοί για την αποφυγή επιδείνωσης της επιδημίας και συμβούλεψε τους γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Το Κάνσας, που βρίσκεται δίπλα στη Νεμπράσκα, ανέφερε 32 κρούσματα ιλαράς από την Τετάρτη.

«Μιλάμε για αυτήν (ιλαρά) σήμερα, γιατί από την πανδημία, έχει μειωθεί ο αριθμός των παιδιών που εμβολιάζονται για την ιλαρά», είπε ο Πίλεν σε συνέντευξη Τύπου.

«Έχει μεταδοθεί στο Νέο Μεξικό, στην Οκλαχόμα και τώρα στο Κάνσας... Δεν είναι το «αν» αλλά το «πότε» θα έρθει στη Νεμπράσκα», τόνισε.

Το Νέο Μεξικό ανέφερε δύο επιπλέον κρούσματα από την τελευταία του ενημέρωση την Τρίτη, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων στην πολιτεία σε 58.

Το εθνικό ποσοστό εμβολιασμού έχει πέσει κάτω από το 95% που θεωρείται απαραίτητο για την επίτευξη της λεγόμενης «ανοσίας της αγέλης», η οποία προστατεύει όσους δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Το ποσοστό εμβολιασμού στην κομητεία Gaines του Τέξας είναι περίπου 82%.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ ανέφεραν την Παρασκευή συνολικά 712 κρούσματα ιλαράς σε 25 πολιτείες της χώρας φέτος, από τις 10 Απριλίου, αύξηση 105 κρουσμάτων σε σχέση με την προηγούμενη καταμέτρηση.

