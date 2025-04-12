Ένας 42χρονος θανατοποινίτης οδηγήθηκε χθες Παρασκευή ενώπιον εκτελεστικού αποσπάσματος στη Νότια Καρολίνα, στην δεύτερη εκτέλεση διά τυφεκισμού που έγινε σε αυτήν την αμερικανική πολιτεία σε διάστημα πέντε εβδομάδων. Είχε προηγηθεί η εκτέλεση με την ίδια μέθοδο του Μπραντ Σίγκμον, η οποία ήταν η πρώτη αυτού του είδους στις ΗΠΑ μετά το 2010.

Ο Μάικαλ Μάντι είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τη δολοφονία το 2004 του Τζέιμς Μάγιερς, ενός 56χρονου αστυνομικού. Είχε ομολογήσει επίσης πως τρεις ημέρες νωρίτερα είχε σκοτώσει έναν υπάλληλο σε μίνι μάρκετ.

Η εκτέλεση διά τυφεκισμού έγινε από τριμελές απόσπασμα στις 6:01 το απόγευμα της Παρασκευής (τοπική ώρα, 01:01 ξημερώματα Σαββάτου στην Ελλάδα), σύμφωνα με την ανακοίνωση της σωφρονιστικής υπηρεσίας της Νότιας Καρολίνας.

Ο θανατοποινίτης ήταν δεμένος χειροπόδαρα σε καρέκλα, του φόρεσαν κουκούλα στο κεφάλι και είχε έναν χάρτινο στόχο τοποθετημένο στο σημείο της καρδιάς, αφηγήθηκαν σε συνέντευξη Τύπου δημοσιογράφοι που ήταν παρόντες στην εκτέλεση.

«Απόψε, η πολιτεία της Νότιας Καρολίνας τον εκτέλεσε διά τυφεκισμού, μια αποτρόπαια πράξη βγαλμένη από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της Ιστορίας που δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία», δήλωσε ο Ντέιβιντ Βάις, ένας από τους δικηγόρους του Μάντι.

Στη νομοθεσία της Νότιας Καρολίνας η προεπιλεγμένη μέθοδος εκτέλεσης είναι η ηλεκτρική καρέκλα, αλλά επιτρέπεται στους θανατοποινίτες να επιλέξουν είτε τη θανατηφόρα ένεση είτε το εκτελεστικό απόσπασμα.

Το εκτελεστικό απόσπασμα επέλεξε ο Μάικαλ Μάντι, όπως έγινε και στην περίπτωση του θανατοποινίτη Μπραντ Σίγκμον στις 7 Μαρτίου.

Οι δικηγόροι του Μάντι είχαν ζητήσει μάταια από τον Ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη της Νότιας Καρολίνας να του απονείμει χάρη, κάτι που ο Χένρι ΜακΜάστερ δεν έχει κάνει ποτέ από το 2017 όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Από την αρχή του έτους έχουν γίνει μέχρι στιγμής 12 εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ: οκτώ με θανατηφόρες ενέσεις, δύο με εισπνοή αζώτου – αμφιλεγόμενη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα το 2024 – και δύο από εκτελεστικό απόσπασμα (αμφότερες στη Νότια Καρολίνα).

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες έξι (Αριζόνα, Καλιφόρνια, Οχάιο, Όρεγκον, Πενσιλβάνια και Τενεσί) εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της, κατ’ εντολή των κυβερνητών τους.

