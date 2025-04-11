Σε μια σπάνια παρέμβαση, κορυφαίοι αξιωματούχοι του Ιράν κάλεσαν τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης ή αλλιώς ρισκάρει την πτώση του καθεστώτος, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Οι αξιωματούχοι ενημέρωσαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν ότι σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, ο αμερικανικός στρατός θα πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις Natanz και Fordow, οι οποίες ανήκουν στην Ισλαμική Δημοκρατία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε επίσης αυτή την εβδομάδα ότι «το Ιράν θα βρισκόταν σε μεγάλο κίνδυνο» αν αποτύγχαναν οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών. Οι New York Times ανέφεραν επίσης ότι οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ένας πόλεμος με το Ισραήλ θα ήταν επίσης επιζήμιος για το καθεστώς.

Ο Χαμενεΐ τελικά άκουσε τις προειδοποιήσεις των αξιωματούχων και έδωσε την άδεια για συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι οποίες θα ξεκινήσουν με έμμεσες διαπραγματεύσεις μέσω μεσολαβητή και στη συνέχεια θα συνεχιστούν με άμεσες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών.

Σημειώνεται ότι η συνάντηση για τις έμμεσες συνομιλίες των δύο χωρών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στο Ομάν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επικαλείται δύο ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, ο Χαμενεΐ πραγματοποίησε μια συνάντηση τον περασμένο μήνα, στην οποία παρευρέθηκαν οι επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας και του κοινοβουλίου.

Οι αξιωματούχοι, σε μια ασυνήθιστη και συντονισμένη προσπάθεια, πίεσαν τον Χαμενεΐ να αποδεχτεί ακόμα και άμεσες συνομιλίες με την Ουάσιγκτον.

Ειδικότερα, οι Ιρανοί αξιωματούχοι είπαν στον Χαμενεΐ ότι η απειλή για στρατιωτικό χτύπημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν ήταν σοβαρή.

"Εάν το Ιράν αρνηθεί να προσέλθει σε συνομιλίες ή αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν", ανέφεραν οι αξιωματούχοι στον Χαμενεΐ, "η στρατιωτική επίθεση στις δύο κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, Natanz και Fordow, θα ήταν αναπόφευκτη".

Η χώρα, που βρίσκεται ήδη στη δίνη οικονομικών προβλημάτων, θα αναγκαζόταν να αντιδράσει, αλλά θα βυθιζόταν πιθανότατα σε εσωτερικές αναταραχές αν προχωρούσε σε πόλεμο, ανέφεραν οι πηγές.

Ο συνδυασμός αυτών των γεγονότων θα συνιστούσαν υπαρξιακή απειλή για την Ισλαμική Δημοκρατία, σύμφωνα με όσα είπε ο Χαμενεΐ στους αξιωματούχους.

Οι πηγές ανέφεραν ότι ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, πρώην επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης και νυν συντηρητικός πρόεδρος του Κοινοβουλίου, είπε στον Χαμενεΐ ότι ένας πόλεμος σε συνδυασμό με την εσωτερική οικονομική κατάρρευση θα μπορούσε να οδηγήσει την κατάσταση εκτός ελέγχου.

Το Ιράν είχε προηγουμένως απορρίψει τις συνομιλίες, αλλά υποχώρησε εν μέσω των απειλών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Χοσεΐν Μουσαβιάν, πρώην διπλωμάτης που υπηρέτησε στην ομάδα διαπραγμάτευσης του Ιράν για την συμφωνία του 2015 και σήμερα είναι στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον, δήλωσε στην εφημερίδα New York Times ότι η αλλαγή στάσης του Χαμενεΐ δείχνει ότι η διατήρηση του καθεστώτος είναι η κύρια προτεραιότητά του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενώ ο Χαμενεΐ υποχώρησε και συμφώνησε σε συνομιλίες, επέβαλε και τους δικούς του όρους.

Επικαλούμενη τρεις Ιρανούς αξιωματούχους, η εφημερίδα NYT ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμφώνησε να συζητήσει για αυστηρότερη παρακολούθηση του πυρηνικού προγράμματος και σημαντική μείωση του εμπλουτισμού ουρανίου. Ωστόσο, είπε ότι το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν είναι εκτός συζητήσεων, καθώς πρόκειται για μέρος της άμυνας του Ιράν. Οι πηγές ανέφεραν ότι αυτός ήταν ένας "απαράβατος όρος".

Παράλληλα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι το Ιράν είναι ανοιχτό να συζητήσει τις περιφερειακές του πολιτικές, περιλαμβανομένης της υποστήριξης σε ομάδες όπως η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και οι Χούθις στην Υεμένη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί να μην επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα με "βομβαρδισμούς" αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την αποτροπή του.

Το Ιράν, από την πλευρά του, αρνείται ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, αλλά έχει αυξήσει το εμπλουτισμένο ουράνιο σε ποσοστό 60%, το οποίο δεν έχει άλλη χρήση πέρα από αυτήν των πυρηνικών όπλων, και έχει εμποδίσει τους διεθνείς επιθεωρητές να ελέγξουν τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις.



Πηγή: skai.gr

