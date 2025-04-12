Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Ταϊβάν είναι η πρώτη χώρα που διεξήγαγε συνομιλίες για τους δασμούς με τις ΗΠΑ

Ταϊβανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν συνομιλίες με αξιωματούχους των ΗΠΑ την Παρασκευή, για τους δασμούς, το εμπόριο και τις εξαγωγές

Ταϊβάν, δασμοί

Ταϊβανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν τις πρώτες τους συνομιλίες για τους δασμούς με αξιωματούχους των ΗΠΑ την Παρασκευή, ανακοίνωσε η κυβέρνηση του νησιού το Σάββατο.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις μέσω τηλεδιάσκεψης, για τους αμοιβαίους δασμούς μεταξύ της Ταϊβάν και των Ηνωμένων Πολιτειών, για το εμπόριο και για μια σειρά άλλων οικονομικών και εμπορικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων των εξαγωγών, ανέφερε σε δήλωσή του το Γραφείο Εμπορικών Διαπραγματεύσεων της Ταϊβάν.

Πηγή: reuters.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ταϊβάν ΗΠΑ συνομιλίες Δασμοί Τραμπ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark