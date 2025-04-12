Η Ταϊβάν είναι η πρώτη χώρα που διεξήγαγε συνομιλίες για τους δασμούς με τις ΗΠΑ

Ταϊβανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν τις πρώτες τους συνομιλίες για τους δασμούς με αξιωματούχους των ΗΠΑ την Παρασκευή, ανακοίνωσε η κυβέρνηση του νησιού το Σάββατο.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις μέσω τηλεδιάσκεψης, για τους αμοιβαίους δασμούς μεταξύ της Ταϊβάν και των Ηνωμένων Πολιτειών, για το εμπόριο και για μια σειρά άλλων οικονομικών και εμπορικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων των εξαγωγών, ανέφερε σε δήλωσή του το Γραφείο Εμπορικών Διαπραγματεύσεων της Ταϊβάν.

Πηγή: reuters.com

