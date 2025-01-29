Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει τη σύνθεση των εργαζόμενων που έχουν πρόσβαση στον Λευκό Οίκο και ανοίγει την πόρτα σε ίνφλουενσερς και πόντκαστερς στο πλαίσιο στρατηγικής που η εκπρόσωπός του Κάρολαϊν Λέβιτ, στην πρώτη της ενημέρωση του Τύπου της χθες, διαφήμισε ως «επαναστατική».

Η 27χρονη εκπρόσωπος του Τραμπ (Karoline Leavitt) τόνισε πως η ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών θα ανοίξει σε «νέες φωνές» των μέσων ενημέρωσης, ιδίως δημιουργούς περιεχομένου στο διαδίκτυο, «ανεξάρτητους» δημοσιογράφους, μπλόγκερς, ίνφλουενσερς και πόντκαστερς.

Διευκρίνισε πως όλοι όσοι παράγουν «περιεχόμενο που σχετίζεται με τις ειδήσεις» μπορούν να ζητήσουν διαπίστευση.

Εξήγησε πως τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, τα οποία ουσιαστικά χαρακτήρισε απαρχαιωμένα, δεν έχουν πλέον την επιρροή που είχαν στο παρελθόν, καθώς ολοένα περισσότεροι Αμερικανοί στρέφονται σε «νέα» μέσα.

Πρόγευση: καλωσόρισε συντάκτη του ακροδεξιού ιστότοπου Breitbart, δίνοντάς του μάλιστα το προνόμιο να της κάνει μια από τις πρώτες ερωτήσεις.

Αφότου ανέλαβε, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πολύ πιο προσιτός σε δημοσιογράφους από τον διάδοχο και προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν. Παραχωρεί συχνές και μακροσκελείς συνεντεύξεις Τύπου, απαντά σε ερωτήσεις με κάθε ευκαιρία και ξεκάθαρα αρέσκεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, ο κ. Τραμπ περιόρισε την πρόσβαση των παραδοσιακών και πιο γνωστών μέσων ενημέρωσης, επιλέγοντας συχνά να παραχωρεί συνεντεύξεις σε συντηρητικούς πόντκαστερς, για να φθάσει στο κοινό που τον ενδιέφερε στοχευμένα.

Ο κ. Τραμπ ουδέποτε έκρυψε την εχθρότητά του έναντι των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, που όπως και στην πρώτη του θητεία (2017-2021) αποκαλεί «εχθρούς του λαού» και κατηγορεί πως διασπείρουν «ψευδείς ειδήσεις» για να τον βλάψουν. Έχει αφήσει να εννοηθεί μάλιστα πως θα επιδιώξει να ακυρωθούν οι άδειες τηλεοπτικών σταθμών που δεν βρίσκει της αρεσκείας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.