Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε για πρώτη φορά ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, πολλοί το πήραν ως αστείο. Πλέον όμως δεν είναι.

Αφού προκάλεσε αρχικά δυσπιστία, στη συνέχεια, το τολμηρό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου να αποκτήσει τη Γροιλανδία — ενδεχομένως με τη βία — πυροδότησε ξέφρενες συνομιλίες μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών με στόχο να τον σταματήσουν, σχολιάζει το Politico.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρεντέρικσεν έσπευσε μεταξύ Βερολίνου, Βρυξελλών και Παρισιού την Τρίτη για να ενισχύσει την στήριξη απέναντι στις ολοένα και πιο επιθετικές πολιτικές του Τραμπ. Μάλιστα οι δύο ηγέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους έπειτα από μια επικοινωνία που είχαν διάρκειας 45 λεπτών πριν από δύο εβδομάδες, όταν έγινε σαφές από τον Τραμπ στην Φρεντέρικσεν ότι μιλούσε πολύ σοβαρά για το θέμα αυτό.

Ο Τραμπ είπε ότι είναι ζήτημα ζωτικής εθνικής ασφάλειας για τις ΗΠΑ να αποκτήσουν τον έλεγχο της αυτοδιοικούμενης περιοχής της Αρκτικής, η οποία αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας, ιδρυτικού μέλους του ΝΑΤΟ. Δεδομένου ότι η Δανία είναι κράτος μέλος της ΕΕ, οι Γροιλανδοί είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Φρεντέρικσεν είπε ότι οι συνομιλίες της με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι και με τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς στο Βερολίνο την Τρίτη πήγαν «απίστευτα καλά». Είναι «απολύτως κρίσιμο» για την Ευρώπη να «σταθεί ενωμένη» στη Γροιλανδία, δήλωσε.

«Δεν ταξιδεύω δίνοντας ομιλίες. Δεν χρειάζεται», είπε ο Φρέντερικσεν. «Αλλά προστατεύω τα συμφέροντα της Δανίας και το κάνω πολύ σταθερά αυτή τη στιγμή».

«Πρέπει να υπάρχει σεβασμός για το έδαφος και την κυριαρχία των κρατών. Αυτός είναι ένας απολύτως κρίσιμος ακρογωνιαίος λίθος της διεθνούς παγκόσμιας τάξης που έχουμε οικοδομήσει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ο Γερμανός καγκελάριος ενίσχυσε την άποψη, όπως και άλλοι ανώτεροι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που μίλησαν μαζί της κατ' ιδίαν. «Το απαραβίαστο των συνόρων είναι θεμελιώδης αρχή του διεθνούς δικαίου», είπε ο Όλαφ Σολτς. «Η Ρωσία έσπασε αυτήν την αρχή με την εισβολή της στην Ουκρανία, βάζοντας έτσι το τσεκούρι στην ειρηνευτική τάξη στην Ευρώπη. Αυτή η αρχή πρέπει να ισχύει για όλους».

Ο Σολτς προειδοποίησε ότι «τα σύνορα δεν πρέπει να μετακινούνται με τη βία», απευθυνόμενος στο σχόλιό του «σε όποιον μπορεί να αφορά».

Εκτός από τη συνάντηση με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας, η Φρεντέρικσεν είχε επίσης συνομιλίες με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούττε στις Βρυξέλλες και την περασμένη εβδομάδα μίλησε τηλεφωνικά με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ.

Οι ηγέτες της ΕΕ ετοιμάζονται να συζητήσουν τις εντάσεις στη Γροιλανδία σε μια άτυπη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες στις 3 Φεβρουαρίου.

Η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο έχει ήδη δοκιμάσει την αποφασιστικότητα των συμμάχων της Αμερικής πέρα ​​από τον Ατλαντικό. Η στρατηγική στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι στιγμής ήταν να αγνοήσουν τον θόρυβο και να επικεντρωθούν σε αυτό που πραγματικά κάνει ο Τραμπ. Η αποφυγή ενός δημόσιου πολέμου λέξεων, όπου είναι δυνατόν, θεωρείται ευρέως ως η καλύτερη προσέγγιση στις πρωτεύουσες από το Λονδίνο έως την Κοπεγχάγη.

Στη Γροιλανδία, ωστόσο, η οποία έχει τεράστια αποθέματα ορυκτών και κατέχει στρατηγική θέση στην Αρκτική, η προσέγγιση της ΕΕ με προσοχή και αναμονή για τα προφανή σχέδια των ΗΠΑ στην επικράτεια φαίνεται να εξαντλείται.

«Η κατάσταση είναι πραγματικά σοβαρή και όλοι πιστεύουν ότι η ευρωπαϊκή αντίδραση μέχρι στιγμής δεν ήταν πολύ αξιόπιστη», είπε ένας άλλος Ευρωπαίος διπλωμάτης. «Έχουμε προχωρήσει από το σοκ και την άρνηση, τώρα αλλάζουμε ταχύτητα».

Η Φρεντέρικσεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα συνομίλησαν αρκετές φορές μεταξύ τους για τον Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες. «Συντονίζουμε ό,τι θα λέγαμε ή θα λέγαμε για τη Γροιλανδία πολύ στενά με τους Δανούς από την αρχή», επιβεβαίωσε ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ.

«Υποστηρίζουμε πλήρως ό,τι αποφασίσουν η Δανία και η Γροιλανδία», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ. «Είμαστε έτοιμοι, και οι Δανοί το γνωρίζουν αυτό, να το επιβεβαιώσουμε ξανά όποτε χρειαστεί».

