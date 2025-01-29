Το σεληνιακό νέο έτος, γνωστό και ως κινεζικό νέο έτος ή φεστιβάλ άνοιξης, γιορτάζει σήμερα, 29 Ιανουαρίου η Κίνα. Πρόκειται για μια σημαντική πολιτιστική γιορτή που σηματοδοτεί την έναρξη του σεληνιακού ημερολογίου και την έλευση του έτους του φιδιού.

Με ρίζες που ανάγονται περίπου 3.500 χρόνια πίσω στην αρχαία Κίνα, το νέο σεληνιακό έτος σηματοδοτεί το τέλος του χειμώνα και την άφιξη ενός νέου έτους.

Η γιορτή έχει βαθιά σημασία για τον κινεζικό πολιτισμό και γιορτάζεται με διάφορες παραδόσεις και εορταστικές εκδηλώσεις.

Δείτε εικόνες από τους εορτασμούς:

Στην ηπειρωτική Κίνα, οι επίσημοι εορτασμοί διαρκούν επτά ημέρες ως δημόσια αργία.

Παραδοσιακά, οι Κινέζοι ακολουθούσαν το μητρικό τους σεληνιακό ημερολόγιο, το οποίο βασίζεται σε παρατηρήσεις και μετρήσεις αστρονομικών φαινομένων. Ενώ η σύγχρονη Κίνα υιοθέτησε το Γρηγοριανό ημερολόγιο το 1912, οι παραδοσιακές γιορτές, όπως η Πρωτοχρονιά, εξακολουθούν να ακολουθούν το παλιό σεληνιακό ημερολόγιο.

The vibrant Fish Lantern Festival, carrying generations of blessings, weaves through ancient alleys, lighting up the spirit of the Lunar New Year.🤗(Source: People's Daily)#Jiascinating #ChineseCulture #CulturalTradition #FestivalCelebration pic.twitter.com/O0BBLUXgKQ — Jiascinating (@JiaxingChina) January 29, 2025

Η προέλευση του σεληνιακού ημερολογίου μπορεί να ανάγεται στην αυγή του κινεζικού πολιτισμού, που παραδοσιακά συνδέεται με τη θρυλική δυναστεία Xia που κυβέρνησε από το 2070 έως το 1600 π.Χ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν σε βουδιστικούς ή ταοϊστικούς ναούς, καθώς και σε άλλους χώρους λατρείας.

Οι μεγάλοι ναοί γίνονται πολυσύχναστοι, με μεγάλες ουρές πιστών που συχνά περιμένουν για ώρες προκειμένου να προσφέρουν το πρώτο θυμίαμα της χρονιάς, με τον κόσμο να προσεύχεται για καλή τύχη το νέο έτος.

