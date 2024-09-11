Μαζάν: Ο Pelicot είχε «μαθητή»- Βίαζαν μαζί τις γυναίκες τους

Δεν έχει τέλος η φρίκη καθώς νέες λεπτομέρειες από την υπόθεση των βιασμών της Μαζάν έρχονται στο φως της δημοσιότητας και «παγώνουν» την κοινή γνώμη.

Οπως επισημαίνει ο Guardian με νέο του άρθρο, στη δικαστική αίθουσα σήμερα ειπώθηκε πως ο βασανιστής, Dominique Pelicot φαίνεται να είχε αποκτήσει «μαθητή».

Πρόκειται για έναν άνδρα 63 ετών ονόματι Jean Pierre, πρώην οδηγός φορτηγού σε αγροτικό συνεταιρισμό.

Ο 63χρονος δεν κατηγορείται για βιασμό της Ζιζέλ Πέλικο αλλά ως φαίνεται επίσης χορηγούσε ουσίες με σκοπό τον βιασμό, στη σύζυγό του, καλώντας τον Pelicot να τη βιάσει και αυτός.

Ο Jean Pierre φέρεται γνωρίστη με με τον Pélicot σε chatroom.

Χρησιμοποίησε την ίδια τεχνική για να ναρκώσει τη γυναίκα του με ηρεμιστικά τα οποία και προμηθεύτηκε από τον Pelicot.

Σύμφωνα με τις αρχές, κάθε φορά που ο Pélicot συναντούσε τον Jean Pierre, του παρείχε το χάπι για την επόμενη φορά, έχοντας δώσει χάπια, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, για τουλάχιστον τέσσερις φορές.

Η άτυχη γυναίκα φαίνεται πως βιάστηκε 12 φορές μεταξύ 2015 και 2020.

Ο Jean-Pierre είπε στο δικαστήριο ότι παραδέχεται τις κατηγορίες.

Η σύζυγος του Jean-Pierre δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο καθώς «έχει πέντε παιδιά και ήθελε να τα προστατεύσει» και είναι σοκαρισμένη από τις αποκαλύψεις των αστυνομικών αρχών αλλά και τα οπτικά ντοκουμέντα, που τις έδειξαν, για το τι της έχει συμβεί.

Ο 32χρονος γιος του Jean-Pierre από τον πρώτο γάμο τόνισε ότι οι κατηγορίες είναι πολύ σοβαρές, γεγονός που εκτιμά πως ο πατέρας του αντιλαμβάνεται.

Πρόσθεσε ότι ο πατέρας του πρέπει να μιλήσει στο δικαστήριο.

Συνόψισε πως νιώθει «βέβαιος» ότι ο Jean-Pierre χειραγωγήθηκε από τον Pélicot.

«Έχω την ακράδαντη πεποίθηση ότι αν δεν είχε γνωρίσει αυτό το άτομο, δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο», είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.