Πόλεμος στη Γάζα: Η Χαμάς συναντά διαπραγματευτές στη Ντόχα

Αντιπροσωπεία της Χαμάς συνάντησε την Τετάρτη Καταριανούς και Αιγύπτιους μεσολαβητές στη Ντόχα για να συζητήσουν για την εκεχειρία στη Γάζα και μια πιθανή ανταλλαγή ομήρων και φυλακισμένων, ανακοίνωσε η οργάνωση.

Η Χαμάς δήλωσε ότι ο κύριος διαπραγματευτής της, ο Χαλίλ αλ-Χάγια, συνάντησε τον πρωθυπουργό του Κατάρ Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ-Θάνι και τον επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών Αμπάς Κάμελ.

Η παλαιστινιακή οργάνωση δήλωσε ότι συζήτησαν για τις "εξελίξεις σε σχέση με το παλαιστινιακό ζήτημα και την επιθετικότητα στη Λωρίδα της Γάζας", χωρίς να διευκρινίσει εάν οι συνομιλίες σημείωσαν πρόοδο.

Στη δήλωσή της, η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι είναι "έτοιμη να εφαρμόσει αμέσως τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός όπως παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο Μπάιντεν" την 31η Μαΐου.

Οι πρόσφατοι κύκλοι διαμεσολάβησης που διοργανώθηκαν στη Ντόχα και το Κάιρο βασίστηκαν σε ένα πλαίσιο που καθορίστηκε τον Μάιο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και σε μια "πρόταση μετάβασης" που παρουσιάστηκε στις ενδιαφερόμενες πλευρές τον Αύγουστο.

Η Χαμάς επανέλαβε επίσης το αίτημά της για αποχώρηση του Ισραήλ από "όλα τα εδάφη στη Γάζα". Η οργάνωση δήλωσε επίσης ότι δεν έθεσε άλλα αιτήματα στους διαπραγματευτές και ότι "απορρίπτει κάθε νέο όρο σε αυτή τη συμφωνία από οποιαδήποτε πλευρά".

Μήνες παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουν επιτρέψει να τεθεί τέλος στις μάχες μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, εκτός από μια εκεχειρία μιας εβδομάδας που άρχισε στα τέλη Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

