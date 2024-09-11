Ο υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας δήλωσε σήμερα ότι τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ που σταθμεύουν στις χώρες της Βαλτικής θα πρέπει να καταρρίπτουν τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντός του εναερίου χώρου της Λιθουανίας και των γειτονικών της χωρών, μετά τη συντριβή ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη Λετονία την περασμένη εβδομάδα.

Μετά την ένταξη των τριών βαλτικών χωρών στο ΝΑΤΟ το 2004, ο εναέριος χώρος τους περιπολείται από τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, καθώς οι χώρες αυτές δεν διαθέτουν τα απαραίτητα αεροπλάνα.

Η αποστολή του ΝΑΤΟ για την παρακολούθηση του εναερίου χώρου των κρατών της Βαλτικής "πρέπει όχι μόνο να περιπολεί αλλά και, εάν είναι απαραίτητο, εάν είναι δυνατό, εάν ο καιρός το επιτρέπει, να συντομεύει την αλυσίδα των αποφάσεων στο επίπεδο του ΝΑΤΟ ώστε να μπορεί να απογειώνεται αμέσως και να καταστρέφει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Λαουρίνας Καστσιούνας.

Οι δηλώσεις αυτές διατυπώνονται μετά τη συντριβή, το Σάββατο, ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους Shahed ιρανικής κατασκευής, στη γειτονική Λετονία χωρίς να εκραγεί.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος της Λετονίας Έντγκαρς Ρίνκεβιτς δήλωσε ότι η χώρα του συζητά το πρόβλημα αυτό με τους συμμάχους.

"Θέτουμε το θέμα των πρωτοκόλλων αναχαίτισης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στους εταίρους μας του ΝΑΤΟ και ζητούμε τα συμμαχικά καταδιωκτικά να χρησιμοποιούνται μόλις ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος πλησιάσει τα σύνορά μας", δήλωσε στον Τύπο εκτιμώντας ότι το πρόβλημα πηγάζει μεταξύ άλλων από το γεγονός ότι τα αεροσκάφη λαμβάνουν εντολές του ΝΑΤΟ, και όχι σε τοπικό επίπεδο, κάτι που επιβραδύνει τις διαδικασίες.

Αυτή την εβδομάδα, οι αξιωματούχοι των χωρών της Βαλτικής κάλεσαν επίσης το ΝΑΤΟ να επιταχύνει την εφαρμογή του μοντέλου της εκ περιτροπής αντιαεροπορικής άμυνας.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν διαθέτουν επαρκώς συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στο έδαφος, αλλά συμφώνησαν πέρυσι σε ένα σχέδιο ανάπτυξής τους βραχυπρόθεσμα στην ανατολική πτέρυγα στο πλαίσιο των προσπαθειών αποτροπής της Ρωσίας.

Τον Απρίλιο, η Ολλανδία ανέπτυξε σύστημα πυραύλων Patriot για ασκήσεις στη Λιθουανία, αλλά οι βαλτικές χώρες θέλουν η αντιαεροπορική άμυνα της περιοχής να διασφαλίζεται μόνιμα.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι δήλωσε ότι η Βαρσοβία θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να καταρρίπτει ρωσικούς πυραύλους που απειλούν το έδαφός της όταν βρίσκονται ήδη πάνω από τη γειτονική Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.