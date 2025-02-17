Πεσκόφ: "Πολύ θετικό" ότι ΗΠΑ και Ρωσία ξεκινούν συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία

«Πολύ θετικό» χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου το γεγονός ότι Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, αφενός για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον και αφετέρου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Είναι καλό και πολύ θετικό ότι θα συναντηθούμε για να συζητήσουμε. Αλλά είναι λίγο πρόωρο να κάνουμε οποιαδήποτε πρόβλεψη. Ας περιμένουμε μέχρι την Τρίτη, να δούμε πώς θα ξεκινήσει ο διάλογος», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Μόσχα και Ουάσιγκτον αναμένεται να ξεκινήσουν συνομιλίες στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας αύριο, Τρίτη. Στην αμερικανική αντιπροσωπεία θα συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Μάικ Βαλτς και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, όπως επιβεβαίωσε νωρίτερα τη Δευτέρα το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Αντίστοιχα, η ρωσική αντιπροσωπεία θα αποτελείται από των υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.



