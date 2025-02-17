Κέλογκ: Κανείς δεν θα επιβάλει συμφωνία στον Ζελένσκι

Έμμεση απάντηση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και στους Ευρωπαίους, έδωσε ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ στη Ρωσία και την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ. Κανείς δεν θα επιβάλει συμφωνία στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αυτός και ο λαός της Ουκρανίας θα πάρουν αυτή την απόφαση, τόνισε τη Δευτέρα ο Κιθ Κέλογκ.



«Η δουλειά μας είναι να εργαστούμε ώστε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία» τόνισε ο Αμερικανός διπλωμάτης.



«Ο σχεδιασμός για το ταξίδι στην Ουκρανία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, θα συναντηθώ με τον Ζελένσκι» πρόσθεσε ο Κέλογκ.



Διαβεβαίωσε ότι είναι έτοιμος ακούσει απόψεις από κάθε πλευρά, αλλά ξεκαθάρισε ότι «δεν είναι λογικό να κάτσουν όλοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τη συζήτησης της ειρηνευτικής συμφωνίας».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε σήμερα ότι θα μεταβεί στη Σαουδική Αραβία την Τετάρτη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν θα συμμετάσχει στις συζητήσεις μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων που θα λάβουν στο Ριάντ, και δεν θα αναγνωρίσει καμία συμφωνία.

