Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε χθες Πέμπτη από το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο να της επιτρέψει να ανακαλέσει το νομικό καθεστώς 532.000 μεταναστών από τη Βενεζουέλα, την Κούβα, τη Νικαράγουα και την Αϊτή.

Ομοσπονδιακή δικάστρια της Βοστόνης (βορειοανατολικά) ανέστειλε τη 14η Απριλίου την ακύρωση από την κυβέρνηση Τραμπ ειδικού προγράμματος του Δημοκρατικού προκατόχου του Τζο Μπάιντεν το οποίο έδωσε τη δυνατότητα σε υπηκόους των τεσσάρων χωρών να μείνουν στις ΗΠΑ καταρχήν για δυο χρόνια, εξαιτίας της κατάστασης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στις πατρίδες τους.

Το πρόγραμμα αυτό επέτρεψε περίπου 532.000 μετανάστες να εισέλθουν και να παραμείνουν νόμιμα στη χώρα. Χωρίς την αναστολή που αποφάσισε η δικάστρια σε απόφαση της υπουργού Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ, θα τερματιζόταν και θα έχαναν την 24η Απριλίου το δικαίωμα να παραμείνουν στην αμερικανική επικράτεια.

Στην απόφασή της, η δικάστρια έκρινε πως η κυβέρνηση Τραμπ κάνει λαθεμένη ερμηνεία του νόμου, εφαρμόζοντας διαδικασία απέλασης με ταχείες διαδικασίες αλλοδαπών που είχαν εισέλθει στη χώρα παράνομα αλλά βρίσκονται πλέον σ’ αυτή νόμιμα δυνάμει κυβερνητικών προγραμμάτων.

Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε έτσι από το Ανώτατο Δικαστήριο –στο οποίο πλειοψηφούν καθαρά οι συντηρητικοί– να προχωρήσει σε άρση της αναστολής που αποφάσισε η ομοσπονδιακή δικάστρια. Της πρόσαψε πως «ακύρωσε μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις της κυβέρνησης ως προς την πολιτική για τη μετανάστευση».

Την κατηγόρησε ακόμη πως «καταπατά προνόμια της εκτελεστικής εξουσίας όσον αφορά τη διαχείριση του συστήματος μετανάστευσης».

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αναγορεύσει τον αγώνα κατά της παράτυπης μετανάστευσης σε απόλυτη προτεραιότητά του, συνεχίζει να μιλά περί «εισβολής» στις ΗΠΑ «εγκληματιών ερχόμενων από το εξωτερικό» και φροντίζει να προβάλλονται ιδιαίτερα οι απελάσεις μεταναστών.

Ωστόσο, αρκετά σχέδιά του για μαζικές απελάσεις έχουν είτε επιβραδυνθεί ή εμποδιστεί λόγω αποφάσεων της δικαιοσύνης.

Πηγή: skai.gr

