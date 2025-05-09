Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απαίτησε χθες Πέμπτη να τερματιστούν αμέσως οι μάχες στο Νότιο Σουδάν, όπου η βία έχει αναζωπυρωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, με απόφασή του η οποία ανανέωσε για έναν χρόνο την εντολή της ειρηνευτικής αποστολής του στο νεότερο κράτος του κόσμου.

Το ΣΑ «απαιτεί όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση και άλλοι ένοπλοι παράγοντες να τερματίσουν αμέσως τις μάχες σ’ όλο το Νότιο Σουδάν και να αρχίσουν πολιτικό διάλογο» — ειδικά να τερματιστεί η βία σε βάρος αμάχων.

Η απόφαση, που υιοθετήθηκε με 12 ψήφους υπέρ και 3 αποχές (Ρωσία, Κίνα, Πακιστάν), εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για πληροφορίες περί χρήσης «βαρελιών με εκρηκτικά χωρίς καμιά διάκριση».

Η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) έχει κατηγορήσει τις κυβερνητικές δυνάμεις για ρίψεις αυτοσχέδιων εμπρηστικών βομβών από αέρος στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, με δεκάδες θύματα.

Το νεότερο κράτος της υφηλίου μαστίζεται για χρόνια, ουσιαστικά από την ίδρυσή του, από ανασφάλεια και πολιτική αστάθεια· και οι μάχες στην πολιτεία του Άνω Νείλου (βόρεια) ανάμεσα σε δυνάμεις του προέδρου Σάλβα Κιρ και του αντιπάλου του, του αντιπροέδρου Ρικ Μάκαρ, που συνελήφθη στα τέλη Μαρτίου, επιτείνουν ανησυχίες πως θα ξεσπάσει νέος εμφύλιος πόλεμος.

Με αυτό το φόντο, η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας παρέτεινε για έναν χρόνο, ως την 30ή Απριλίου 2026, την εντολή της αποστολής διατήρησης της ειρήνης (MINUSS), στην οποία έχει ανατεθεί να αποτρέψει κάθε κλιμάκωση και την επανέναρξη εμφύλιας ένοπλης σύρραξης.

Το όριο των 17.000 στρατιωτικών και των 2.101 αστυνομικών που συμμετέχουν στην αποστολή αυτή διατηρήθηκε, όμως το ΣΑ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να γίνουν «αναπροσαρμογές» στον αριθμό των μελών της και στα καθήκοντά της, «ανάλογα με τις συνθήκες ασφαλείας στο πεδίο», καθώς και την εφαρμογή «μέτρων κατά προτεραιότητα» όπως ο τερματισμός εμποδίων στη λειτουργία της MINUSS και η δημιουργία «κλίματος που θα ευνοούσε» τη διεξαγωγή εκλογών.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας διαπίστωσε εξάλλου «με έντονη ανησυχία» τις «καθυστερήσεις» στην εφαρμογή της συμφωνίας ειρήνης του 2018, ιδιαίτερα την αναβολή για δυο χρόνια, μέχρι τα τέλη του 2026, των εκλογών με τις οποίες θα τερματιζόταν η μεταβατική περίοδος.

Η υπηρεσιακή πρεσβεύτρια των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη Ντόροθι Σέι πήγε ακόμα πιο μακριά, κρίνοντας πως θα ήταν «ανεύθυνο» να δοθούν περισσότερες χρηματοδοτήσεις για την διοργάνωση εκλογών, με δεδομένη την «απραξία» της μεταβατικής κυβέρνησης ως προς αυτό.

Κάλεσε ακόμη τη διεθνή κοινότητα να συμβάλλει να «απομακρυνθεί το Νότιο Σουδάν από το χείλος της αβύσσου», ιδιαίτερα με τη δράση «της MINUSS».

Πηγή: skai.gr

