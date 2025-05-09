Λογαριασμός
Κατάρρευση σκηνής σε υπαίθριο χώρο συναυλιών στο Μεξικό - Τουλάχιστον 7 τραυματίες (Δείτε βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης)

Τοπικό μέσο ενημέρωσης ανέφερε έναν προκαταρκτικό απολογισμό για επτά τραυματίες

Τουλάχιστον επτά άτομα τραυματίστηκαν, όταν μια σκηνή κατέρρευσε σε έναν υπαίθριο χώρο συναυλιών στην Πόλη του Μεξικού το απόγευμα της Πέμπτης, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης El Universal και Milenio.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια μεταλλική κατασκευή κατέρρευσε στην παραλιακή λεωφόρο Gustavo A. Madero κατά τη διάρκεια συναυλίας για την Ημέρα της Μητέρας, όπου ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστούν η Αλίσια Βιγιαρεάλ και δύο άλλες καλλιτέχνιδες από την παράσταση Grandiosas.

Μεξικό

Στην περιοχή, την ώρα της συναυλίας επικρατούσαν πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες, με βροχή και πολύ ισχυρούς ανέμους.

Δείτε φωτογραφίες:

Μεξικό

Μεξικό

Μεξικό

Μεξικό

Το περιστατικό έφερε στη μνήμη την τραγωδία που σημειώθηκε πριν από ένα χρόνο (στις 23 Μαΐου 2024) στην πόλη San Pedro Garza García στη βόρεια πολιτεία Nuevo Leon στο Μεξικό, όπου πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 άλλοι τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε σκηνικό σε προεκλογική εκδήλωση του υποψηφίου για την προεδρία του Μεξικού Χόρχε Αλβάρες Μάινεζ, εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών.

Πηγή: skai.gr

