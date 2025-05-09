Κατάρρευση σκηνής σε υπαίθριο χώρο συναυλιών στο Μεξικό

Τουλάχιστον επτά άτομα τραυματίστηκαν, όταν μια σκηνή κατέρρευσε σε έναν υπαίθριο χώρο συναυλιών στην Πόλη του Μεξικού το απόγευμα της Πέμπτης, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης El Universal και Milenio.

🚨🚨 MOMENTO EXACTO DEL #COLAPSO DEL ESCENARIO EN EXPLANADA DE LA #GAM



🌬️Ráfagas de viento acompañada de lluvia derribaron la estructura colocada para festejar el #DíaDeLasMadres en la @TuAlcaldiaGAM



🚑Se habla de al menos 7 #lesionados #cdmx #colapso pic.twitter.com/e1XYf1xpMH May 8, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια μεταλλική κατασκευή κατέρρευσε στην παραλιακή λεωφόρο Gustavo A. Madero κατά τη διάρκεια συναυλίας για την Ημέρα της Μητέρας, όπου ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστούν η Αλίσια Βιγιαρεάλ και δύο άλλες καλλιτέχνιδες από την παράσταση Grandiosas.

Στην περιοχή, την ώρα της συναυλίας επικρατούσαν πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες, με βροχή και πολύ ισχυρούς ανέμους.

🇲🇽 | ÚLTIMA HORA — Colapsa escenario en Ciudad de México durante preparativos del Día de las Madres; varios heridos tras el desplome causado por fuertes vientos. pic.twitter.com/Nug6Ga1nEf — UHN Plus (@UHN_Plus) May 8, 2025

Δείτε φωτογραφίες:

Το περιστατικό έφερε στη μνήμη την τραγωδία που σημειώθηκε πριν από ένα χρόνο (στις 23 Μαΐου 2024) στην πόλη San Pedro Garza García στη βόρεια πολιτεία Nuevo Leon στο Μεξικό, όπου πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 άλλοι τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε σκηνικό σε προεκλογική εκδήλωση του υποψηφίου για την προεδρία του Μεξικού Χόρχε Αλβάρες Μάινεζ, εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών.

