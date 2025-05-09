Ο δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν συναντήθηκε σήμερα με κορυφαία αξιωματούχο της αμερικανικής πρεσβείας για να συζητήσουν το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ φέρονται να επιδιώκουν την ενίσχυση της κατασκοπείας στη Γροιλανδία.

«Είμαστε στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ και ως εκ τούτου θεωρούμε απαράδεκτο όταν αρχίζει ο ένας να κατασκοπεύει τον άλλον», δήλωσε ο Ράσμουσεν στην κρατική τηλεόραση της Δανίας. Υπογράμμισε πως το υπουργείο Εξωτερικών ήθελε να καταστήσει σαφές στην αμερικανική πλευρά πως οι εσωτερικές υποθέσεις της Δανίας αφορούν αποκλειστικά το βασίλειο. Ο Ράσμουσεν ανέφερε πως, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, αποκόμισε την εντύπωση πως η επιτετραμμένη της αμερικανικής πρεσβείας Τζένιφερ Χολ Γκόντφρι έλαβε σοβαρά υπόψη το μήνυμα.

Η θέση του πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Δανία παραμένει κενή μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Η υποψηφιότητα του Κένεθ Χάουερι, τον οποίο επέλεξε ο πρόεδρος Τραμπ, δεν έχει εγκριθεί ακόμη από τη Γερουσία. Μέχρι τότε, η Τζένιφερ Χολ Γκόντφρι είναι επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Κοπεγχάγη.

Το δημοσίευμα της WSJ ανέφερε πως οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έλαβαν οδηγίες να μάθουν περισσότερα σχετικά με το αυτονομιστικό κίνημα της Γροιλανδίας και για τις θέσεις του όσον αφορά την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του νησιού από Αμερικανούς.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένως εκφράσει την έντονη επιθυμία του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, υποστηρίζοντας ότι το νησί είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Η Γροιλανδία είναι πρώην αποικία της Δανίας στην οποία ανήκει από το 1953. Το 1979 κέρδισε κάποια αυτονομία και τότε έγιναν οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στο νησί, όμως η Κοπεγχάγη εξακολουθεί να ορίζει την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και τη νομισματική πολιτική της Γροιλανδίας, προσφέροντάς της περίπου ένα δισεκ. δολάρια ετησίως. Το 2009 η Γροιλανδία κέρδισε το δικαίωμα να κηρύξει πλήρη ανεξαρτησία έπειτα από δημοψήφισμα, όμως δεν το έχει πράξει καθώς ανησυχεί ότι το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της θα χειροτερέψει.

Πηγή: skai.gr

