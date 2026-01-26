Ο Λεβαδειακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Νίκα

Επέστρεψε... σπίτι του ο Γιώργος Νίκας! Ο Έλληνας κεντρικός χαφ που τον περασμένο 1,5 χρόνο αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, θα φορέσει ξανά τη φανέλα του Λεβαδειακού, ο οποίος επισημοποίησε την απόκτησή του με μια μακροσκελή ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Γιώργου Νίκα.

Ο 26χρονος μέσος επιστρέφει στο «σπίτι» του, στην ομάδα μέσα από την οποία αναδείχθηκε και πραγματοποίησε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα.

Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του Λεβαδειακού κι έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα από τα 18 του χρόνια, μετρώντας συνολικά 140 συμμετοχές (20 γκολ, 6 ασίστ) σε επτά σεζόν στο ενεργητικό του.

Με τον Λεβαδειακό ο Γιώργος Νίκας έζησε πολλές σπουδαίες στιγμές. Πρωταγωνίστησε και στα δύο πρωταθλήματα που κατέκτησε η ομάδα μας στη Superleague 2 (2022, 2024) για να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία, ξεχωρίζοντας πάντα με την ηγετική του προσωπικότητα, την ποδοσφαιρική του ποιότητα και τον χαρακτήρα του, εντός και εκτός γηπέδων.

Όσα πέτυχε με τον Λεβαδειακό τον οδήγησαν στη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, στον οποίο αγωνίστηκε για 1,5 χρόνο, πριν αποχωρήσει ως ελεύθερος.

Στην ομάδα μας θα αγωνίζεται με το Νο.8.

Γιώργο καλώς επέστρεψες στην οικογένειά σου, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!»

