Την παρέμβαση του Φρίντριχ Μερτς προκάλεσε η βάναυση καταστολή των διαδηλώσεων στην πολιτεία της Μινεσότα από τους πράκτορες της ICE. Τη Δευτέρα ο Γερμανός καγκελάριος εξέφρασε την ανησυχία του για την έκρηξη βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ζήτησε να διερευνηθεί η πρόσφατη θανατηφόρα επίθεση με πυροβολισμούς εναντίον του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από τους πράκτορες μετανάστευσης στη Μινεάπολη.

«Αναμένω ότι οι αμερικανικές αρχές θα διερευνήσουν τώρα διεξοδικά εάν ήταν απαραίτητο να πυροβολήσουν σε αυτή την περίπτωση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μερτς σε συνέδριο για την ενέργεια στο Αμβούργο.

«Πρέπει να πω ότι θεωρώ ανησυχητικό αυτό το επίπεδο βίας στις ΗΠΑ» τόνισε.

Οι γονείς του του 37χρονου που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε το περασμένο Σάββατο από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες καταδίκασαν τα «αηδιαστικά ψέματα» της κυβέρνησης Τραμπ για τον γιο τους και απέρριψαν κατηγορηματικά την εκδοχή της ότι ένας πράκτορας πυροβόλησε «ευρισκόμενος σε άμυνα» όταν το θύμα «αντιστάθηκε βίαια».

Πηγή: skai.gr

