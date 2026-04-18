Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε να επιτρέψει για ακόμη έναν μήνα την πώληση ρωσικού πετρελαίου αποθηκευμένου σε δεξαμενόπλοια, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών στην Ουάσιγκτον χθες Παρασκευή.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε «γενική άδεια» που επιτρέπει την πώληση, έως τις 16 Μαΐου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 17η Απριλίου.

Σημειώνεται ότι ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, διεμήνυσε την Τετάρτη ότι η Ουάσιγκτον δεν θα παρατείνει την προσωρινή αναστολή των κυρώσεων που επιβάλλει στο ρωσικό πετρέλαιο αν βρίσκεται σε δεξαμενές πλοίων στη θάλασσα, κάτι που είχε αποφασίσει για να αμβλυνθεί η ανοδική πίεση στις τιμές του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και ως ένα μέτρο τιμωρίας για την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Πηγή: skai.gr

