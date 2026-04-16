Μετά το Ιράν, οι ΗΠΑ επαναφέρουν τις κυρώσεις τους και στο πετρέλαιο της Ρωσίας

Ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, διεμήνυσε χθες Τετάρτη ότι η Ουάσιγκτον δεν θα παρατείνει την προσωρινή αναστολή των κυρώσεων που επιβάλλει στο ρωσικό πετρέλαιο αν βρίσκεται σε δεξαμενές πλοίων στη θάλασσα, κάτι που αποφάσισε για να αμβλυνθεί η ανοδική πίεση στις τιμές του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Δεν θα ανανεώσουμε την άδεια για το ρωσικό πετρέλαιο», είπε ο Σκοτ Μπέσεντ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο του ανακοίνωσε την προηγουμένη την ίδια απόφαση για το ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται στη θάλασσα, αναφέροντας ότι «η άδεια που επέτρεψε την πώληση ιρανικού πετρελαίου που είχε ήδη εγκλωβιστεί στη θάλασσα πρόκειται να λήξει σε λίγες ημέρες και δεν θα ανανεωθεί».

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιβάλλει κυρώσεις στους ενεργειακούς πόρους της Ρωσίας και του Ιράν για να μειώσει τα έσοδα των κυβερνήσεών τους.

Στην περίπτωση της Μόσχας, πρόκειται για μέτρο τιμωρίας για την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ενώ σε αυτή του Ιράν, για τη συνέχιση του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας και τη χρηματοδότηση κινημάτων όπως για παράδειγμα η Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Τον Μάρτιο όμως η Ουάσιγκτον εξέδωσε προσωρινές «άδειες» ώστε να μπορεί να πωληθεί πετρέλαιο από τις δυο χώρες που βρισκόταν στη θάλασσα, ώστε να επιβραδυνθεί η ραγδαία άνοδος των τιμών εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

