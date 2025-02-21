ΗΠΑ: Η κυβέρνηση απέλασε 37.660 μετανάστες τον πρώτο μήνα της θητείας του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέλασε 37.660 ανθρώπους κατά τον πρώτο μήνα της προεδρίας του, σύμφωνα με αδημοσίευτα μέχρι σήμερα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, πολύ λιγότερους από τους 57.000, κατά μέσο όρο, που στέλνονταν πίσω στη χώρα τους κατά το τελευταίο έτος της θητείας του προκατόχου του, του Τζο Μπάιντεν.

Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της αμερικανικής κυβέρνησης, καθώς και ειδικοί, είπαν ότι οι απελάσεις θα αυξηθούν τους επόμενους μήνες, όταν ο Τραμπ θα βρει νέους τρόπους για να επιταχύνει τις συλλήψεις και τις επιστροφές.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Τρίσια Μακλάφλιν ισχυρίστηκε ότι οι αριθμοί των απελάσεων επί Μπάιντεν εμφανίζονταν «τεχνητά υψηλοί», επειδή ήταν υψηλότερο και το επίπεδο της παράτυπης μετανάστευσης.

Ο Τραμπ υποσχόταν προεκλογικά να απελάσει εκατομμύρια παράτυπων μεταναστών, στη μεγαλύτερη επιχείρηση απελάσεων στην ιστορία των ΗΠΑ. Τα αρχικά στοιχεία όμως υποδεικνύουν ότι μπορεί να δυσκολευτεί να ισοφαρίσει τα υψηλότερα ποσοστά που πέτυχε ο Μπάιντεν την τελευταία του χρονιά στον Λευκό Οίκο, όταν γίνονταν συλλήψεις μεγάλου αριθμού μεταναστών στα σύνορα και, ως εκ τούτου, ήταν ευκολότερο να απελαθούν οι άνθρωποι αυτοί. Για να επιτύχει τους στόχους του ο Τραμπ μπορεί να χρειαστεί πολλούς μήνες, με τη βοήθεια συμφωνιών με άλλες χώρες (Γουατεμάλα, Ελ Σαλβαδόρ, Παναμάς, Κόστα Ρίκα) που δέχτηκαν να παραλάβουν απελαθέντες.

Ο αμερικανικός στρατός βοήθησε σε περισσότερες από δώδεκα απελάσεις με στρατιωτικά αεροσκάφη που κατευθύνθηκαν στη Γουατεμάλα, την Ονδούρα, τον Παναμά, τον Ισημερινό, το Περού και την Ινδία. Βενεζουελάνοι μετανάστες μεταφέρθηκαν επίσης στην αμερικανική βάση του Γκουαντάναμο, στην Κούβα και ο Τραμπ είπε στα τέλη Ιανουαρίου ότι θα μπορούσαν να κρατηθούν εκεί έως και 30.000 άνθρωποι, παρά τις αντιδράσεις των οργανώσεων για την προάσπιση των πολιτικών δικαιωμάτων.

Κατά τις τρεις πρώτες εβδομάδες του Τραμπ στην προεδρία, η υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) συνέλαβε περίπου 14.000 ανθρώπους, όπως ανέφερε ο «τσάρος» των συνόρων Τομ Χόμαν την περασμένη εβδομάδα. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε 667 την ημέρα και είναι διπλάσιος από τον ημερήσιο μέσο όρο του περασμένου έτους. Όμως με αυτόν τον ρυθμό οι συλλήψεις θα ανέλθουν σε 250.000 σε ετήσια βάση και όχι σε εκατομμύρια, όπως ισχυρίζεται ο Τραμπ. Την πρώτη εβδομάδα της θητείας του Ρεπουμπλικάνου προέδρου οι συλλήψεις κορυφώθιηκαν (800-1.200 την ημέρα) αλλά μετά οι αριθμοί έπεσαν, αφού τα κέντρα κράτησης γέμισαν και οι πράκτορες που είχαν σταλεί σε συγκεκριμένες πόλεις επέστρεψαν στην έδρα τους.

Η ICE έχει περιορισμένο χώρο κράτησης για τους παράτυπους μετανάστες. Αυτήν την περίοδο κρατούνται περίπου 41.100 άνθρωποι και η χρηματοδότησή της αρκεί για την κράτηση 41.500. Περίπου 19.000 από αυτούς τους κρατούμενους συνελήφθησαν από την ICE και οι υπόλοιποι από τις αρχές φύλαξης των συνόρων. Από τους 19.000, οι 2.800 δεν είχαν ποινικό μητρώο.

Νωρίτερα σήμερα η Γερουσία ενέκρινε ένα νομοσχέδιο με το οποίο θα επενδυθούν 340 δισεκ. δολάρια σε βάθος τετραετίας για την ασφάλεια των συνόρων, τις απελάσεις, πρόσθετες στρατιωτικές δαπάνες και άλλα. Όμως το Ρεπουμπλικανικό κόμμα παραμένει διχασμένο σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των απελάσεων, με τον Τραμπ να πιέζει ζητώντας να συνδυαστεί με περικοπές φόρων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

