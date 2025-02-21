Οι μικροί κρίνουν την τύχη του «μεγάλου συνασπισμού»

Το χθεσινό Politbarometer του ZDF αποκάλυψε ποιο θα είναι πιθανώς το μεγάλο πρόβλημα της επόμενης μέρας στη Γερμανία. Το πρόβλημα της κυβερνησιμότητας. Θυμίζουμε και πάλι τα ποσοστά:

Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) 28%

Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) 21%

Σοσιαλδημοκράτες (SPD) 16%

Πράσινοι 14%

Αριστερά (Die Linke) 8%

Φιλελεύθεροι (FDP) 4,5%

Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) 4,5%

Βεβαίως υπάρχει ακόμα ένα σημαντικό ποσοστό αναποφάσιστων, που μπορεί να φέρει εκπλήξεις, αν και δεν υπάρχει αντίστοιχη προϊστορία στη Γερμανία. Ωστόσο, με βάση αυτό το αποτέλεσμα και με δεδομένο ότι κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με την AfD, η μόνη πιθανότητα να υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης δύο κομμάτων θα είναι αυτή του «μεγάλου συνασπισμού» των CDU/CSU και SPD. Βεβαίως το «μεγάλος» παραπέμπει σε «περασμένα μεγαλεία» και στην σημερινή δύναμη των δύο κομμάτων που διαμόρφωσαν τη σημερινή Γερμανία.

Όμως αν τελικά τα δύο μικρότερα κόμματα FDP και BSW καταφέρουν να υπερβούν το εκλογικό σκαλοπάτι του 5% και «κλέψουν» έδρες, τότε ούτε αυτή η συμμαχία θα εξασφαλίζει κυβερνητική πλειοψηφία. Αμφίβολη θα είναι η αυτοδυναμία ακόμα και αν τα καταφέρει μόνο ένας από τους δύο μικρούς, όπως εξήγησαν οι επιστήμονες που «τρέχουν» εδώ και χρόνια την έρευνα. Η Γερμανία θα μπει τότε σε μια περίοδο αστάθειας και δύσκολων διπαραγματεύσεων, αν προκύψει ανάγκη για ένα τρικομματικό σχήμα, που όπως απέδειξε η τελευταία κυβέρνηση δεν είναι και το πιο λειτουργικό.

Την ίδια στιγμή εκπρόσωποι της βιομηχανίας, του εμπορίου, αλλά και τα συνδικάτα μιλούν για την ανάγκη να υπάρξει σύντομα μια νέα λειτουργική κυβέρνηση, καθώς η κατάσταση τόσο εντός, όσο και εκτός της χώρας κάθε άλλο παρά ρόδινη είναι. Την ελπίδα για σύναψη όσο γίνεται ταχύτερα ενός συνασπισμού έχουν εκφράσει φυσικά και οι Βρυξέλλες. Μένει να φανεί αν αυτή την βιασύνη θα την μετουσιώοσυν σε εκλογικό αποτέλεσμα οι ψηφοφόροι, που όπως συχνά γράφεται πολλές φορές ψηφίζουν πρακτικά, έχοντας δηλαδή στο μυαλό τους και τους πιθανούς μετεκλογικούς συνασπισμούς. Προς το παρόν πάντως όλα φαντάζουν εξαιρετικά αβέβαια και η προοπτική γρήγορου σχηματισμού κυβέρνησης δεν δείχνει και πολύ πιθανό, ειδικά αν συνυπολογίσει κανείς και το «πολεμικό κλίμα» ενός εξαιρετικά έντονου προεκλογικού αγώνα.

