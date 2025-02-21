Γερμανία: Ρωσικό δίκτυο τρολ φαίνεται ότι διαδίδει ψεύτικα βίντεο για την επιστολική ψήφο

Ενόψει των γερμανικών εκλογών αρκετά ψεύτικα βίντεο εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο που ισχυρίζονταν ότι η επιστολική ψηφοφορία χειραγωγείται εις βάρος της ακροδεξιά Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) – οι υπηρεσίες πληροφοριών υποδηλώνουν ότι ένα δίκτυο τρολ καθοδηγούμενο από τη Ρωσία βρίσκεται πίσω από τα ψεύδη.



Ένα βίντεο δείχνει δύο υποτιθέμενα ψηφοδέλτια από την εκλογική περιφέρεια 151 στη Λειψία. Η φωνή υποστηρίζει ότι η AfD «δεν είναι παρούσα» σε αυτά τα ψηφοδέλτια. Σε παρόμοιο βίντεο, στο οποίο η AfD δεν αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο, ένας άγνωστος στο βάθος μιλάει με αγανακτισμένο ύφος: «Μόλις έλαβα τα εκλογικά μου έγγραφα και τι να εδώ; Είναι απάτη, δεν υπάρχει AfD και όλοι οι άλλοι είναι εκεί».



Τα ψεύτικα βίντεο διαδόθηκαν ιδιαίτερα στην πλατφόρμα Χ του Ίλον Μασκ, όπου κυκλοφορούσαν τουλάχιστον από τη Δευτέρα. Μερικά από αυτά έχουν πάνω από 500.000 προβολές.



Στην πραγματικότητα, το περιεχόμενο των βίντεο είναι ψευδές. Η πόλη της Λειψίας εξέτασε τα βίντεο και έκανε λόγο για «τυπογραφικά λάθη». Η επίσημη δήλωση ανέφερε ότι τα πλαστά ψηφοδέλτια είναι προφανώς μέρος μιας στοχευμένης εκστρατείας.



Σύμφωνα με το Spiegel, κύκλοι των υπηρεσιών ασφαλείας εικάζουν ότι τα πλαστά βίντεο διανεμήθηκαν από τη ρωσική προπαγανδιστική ομάδα Storm-1516. Αυτή η ομάδα έχει διαδώσει φιλορωσικές αφηγήσεις μέσω ανώνυμων λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης ή ιστοσελίδων και μπορεί να συνδέεται με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Οι ειδικοί πληροφορικής της Microsoft θεωρούν ότι η Storm-1516 είναι μια ρωσική κρατική ομάδα που διαδίδει ενεργά παραπληροφόρηση.



Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Storm 1516 τράβηξε την προσοχή με ψεύδη που στόχευαν στο Δημοκρατικό Κόμμα και ένα ψεύτικο βίντεο στο οποίο καιγόταν μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ.



Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών είπε ότι, «διάφορα ίχνη δείχνουν την εκστρατεία Storm-1516». Οι ενέργειες της ομάδας στο πλαίσιο των εκλογών του 2024 στις ΗΠΑ έχουν επίσης ισχυρά ίχνη παρέμβασης.



«Πρέπει να υποθέσουμε ότι πρόκειται για μια σκόπιμη προσπάθεια να επηρεαστεί η ομοσπονδιακή εκλογική εκστρατεία», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.



Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, η Storm-1516 συμμετείχε επίσης στη διάδοση ενός άλλου ψεύτικου βίντεο, λίγο πριν τις ομοσπονδιακές εκλογές. Το βίντεο δείχνει πώς οι συμπληρωμένα ψηφοδέλτια, που υποτίθεται ότι προέρχονται από το Αμβούργο, μπαίνουν σε καταστροφέα εγγράφων εάν η ψήφος είναι υπέρ της AfD.



Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος προειδοποιεί εδώ και αρκετούς μήνες τη γερμανική κοινή γνώμη για τις προσπάθειες της Μόσχας να επηρεάσει τις ομοσπονδιακές εκλογές.



Πριν από λίγους μήνες, συγκροτήθηκε στο Βερολίνο το Κεντρικό Γραφείο Ανίχνευσης Χειραγώγησης Ξένων Πληροφοριών για την ανάλυση τέτοιων επιθέσεων.



