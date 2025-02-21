Ρωσία: Φορτηγό πλοίο υπέστη ρήγμα στην Αζοφική Θάλασσα

Φορτηγό πλοίο που μετέφερε σχεδόν 3.000 τόνους σιτηρών από τη Ρωσία προς την Τουρκία υπέστη ρήγμα ενώ έπλεε στην Αζοφική Θάλασσα την περασμένη Κυριακή, ανακοίνωσε σήμερα ο ρωσικός οργανισμός λιμένων Rosmorport.

Το υπό σημαία Παναμά Pavel Grabovskiy μετέφερε 2.939 τόνους καλαμποκιού από το Ροστόφ προς τη Σαμψούντα της Τουρκίας. Υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες, εντοπίστηκε εισροή υδάτων λόγω ρήγματος σε δεξαμενή έρματος.

«Δεν υπήρξαν θύματα, διαρροή πετρελαίου ή ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής», αναφέρει δήλωση της Rosmorport που εστάλη στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

To Pavel Grabovskiy ναυπηγήθηκε το 1979 και η εταιρεία που το διαχειρίζεται είναι η τουρκική Vi-Za Star.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν ενταθεί οι επιθεωρήσεις πλοίων σε ρωσικά λιμάνια, μετά τις ζημιές που υπέστησαν τέσσερα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια λόγω εκρήξεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

