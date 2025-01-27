Λογαριασμός
Το γοερό κλάμα της Selena Gomez στο instagram για τις μαζικές απελάσεις του Τραμπ

Η 32χρονη ηθοποιός, έκλαιγε με λυγμούς στο Instagram για το πρόγραμμα μαζικών απελάσεων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τονίζοντας πως δεν ξέρει τι να κάνει

Το κλάμα της Selena Gomez στο instagram για τις μαζικές απελάσεις του Τραμπ

Η Selena Gomez δημοσίευσε τη Δευτέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - και στη συνέχεια διέγραψε - ένα βίντεο με τον εαυτό της να κλαίει.

Η 32χρονη ηθοποιός, έκλαιγε με λυγμούς στο Instagram φαινομενικά για το πρόγραμμα μαζικών απελάσεων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Όλοι οι άνθρωποί μου δέχονται επίθεση, τα παιδιά... », είπε η Γκόμεζ, η οικογένεια της οποίας είναι από το Μεξικό.

«Δεν καταλαβαίνω. Λυπάμαι πολύ. Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι αλλά δεν μπορώ», τόνισε.

«Δεν ξέρω τι να κάνω. Θα δοκιμάσω τα πάντα, το υπόσχομαι», συνέχισε.

Η Γκόμεζ έγραψε «Συγγνώμη» και πρόσθεσε emoji με τη σημαία του Μεξικού στο βίντεό της.

Μετά τη διαγραφή του αρχικού μηνύματος, η Γκόμεζ επανήλθε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να απαντήσει στους επικριτές της: "Προφανώς, δεν είναι OK να δείχνεις ενσυναίσθηση για τους ανθρώπους."  Στη συνέχεια, όμως, διέγραψε και αυτό το μήνυμα. 

