Δικαστής στην πολιτεία Τζόρτζια στις ΗΠΑ ακύρωσε χθες Δευτέρα νόμο που απαγόρευε τις αμβλώσεις μετά την έκτη εβδομάδα της κύησης εκτιμώντας ότι παραβίαζε τα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών.

Η διαμάχη για τις αμβλώσεις βρίσκεται στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ ενόψει των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου.

Το μέσο ερευνητικής δημοσιογραφίας ProPublica αναφέρθηκε πριν δύο εβδομάδες στον θάνατο τον Αύγουστο του 2022 μιας 28χρονης γυναίκας σε νοσοκομείο της Τζόρτζια εξηγώντας ότι οφείλεται στην καθυστερημένη παροχή ιατρικής φροντίδας που δέχθηκε η γυναίκα λόγω της περιοριστικής νομοθεσίας της πολιτείας για τις αμβλώσεις.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές Κάμαλα Χάρις σχολίασε τον θάνατο της Άμπερ Θέρμαν αποδίδοντάς τον στην υποχώρηση των δικαιωμάτων των γυναικών για την οποία ευθύνεται ο αντίπαλός της και πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ διόρισε όσο ήταν πρόεδρος τρεις συντηρητικούς δικαστές στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Τον Ιούνιο του 2022 το Δικαστήριο ανέτρεψε προηγούμενη απόφασή του που προστάτευε σε ομοσπονδιακό επίπεδο το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.

Έκτοτε οι πολιτειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να νομοθετούν για το θέμα και κάποιες Ρεπουμπλικανικές πολιτείες έχουν υιοθετήσει αυστηρούς νόμους που περιορίζουν αυτό το δικαίωμα των γυναικών.

Τον Ιούλιο του 2022 τέθηκε σε εφαρμογή στην Τζόρτζια -κυβερνήτης της οποίας είναι ο Ρεπουμπλικάνος Μπράιαν Κεμπ- νόμος του 2019 που απαγορεύει τις αμβλώσεις μετά την έκτη εβδομάδα της κύησης, όταν μπορεί να εντοπιστεί για πρώτη φορά η καρδιακή δραστηριότητα του εμβρύου, με σπάνιες εξαιρέσεις.

Στη χθεσινή του απόφαση ο δικαστής Ρόμπερτ ΜακΜπέρνι δήλωσε ότι το Σύνταγμα της Τζόρτζια εγγυάται “το δικαίωμα μίας γυναίκας να ελέγχει το σώμα της”, όμως αυτό το δικαίωμα “δεν είναι χωρίς όρια”.

«Όταν ένα έμβρυο που μεγαλώνει μέσα σε μία γυναίκα φτάσει σε σημείο βιωσιμότητας (εκτός μήτρας), όταν η κοινωνία μπορεί να φροντίσει για την ευημερία και να αναλάβει την ευθύνη για αυτή την ξεχωριστή ζωή, τότε και μόνο τότε μπορεί να παρέμβει η κοινωνία», εκτίμησε.

Καταγγέλλοντας “μια αυθαίρετη απαγόρευση των αμβλώσεων μετά την έκτη εβδομάδα”, όταν ακόμη “πολλές γυναίκες αγνοούν ότι είναι έγκυες ή στην καλύτερη περίπτωση δεν είναι σίγουρες”, ο δικαστής επανέφερε το όριο για την εθελούσια διακοπή της κύησης στις 20 με 22 εβδομάδες, όταν πλέον το έμβρυο μπορεί να επιβιώσει εκτός μήτρας.

Το Κέντρο για τα Αναπαραγωγικά Δικαιώματα και η οργάνωση προάσπισης πολιτικών δικαιωμάτων ACLU χαιρέτισαν την απόφαση αυτή με ανακοίνωσή τους, όμως υπογράμμισαν ότι οι αρχές της Τζόρτζια μπορούν “να επιλέξουν να εμποδίσουν την εφαρμογή της επαναφέροντας την απαγόρευση (των αμβλώσεων) τις επόμενες ημέρες”.

