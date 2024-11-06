Σε αυτές τις εκλογές, ζητήθηκε από τους ψηφοφόρους, στις 10 πολιτείες, από το βαθιά «κόκκινο» Μισούρι μέχρι την παραδοσιακά «μπλε» Νέα Υόρκη να ψηφίσουν και για τα μέτρα που σχετίζονται με τις αμβλώσεις και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα. Επτά από αυτές τις πολιτείες ψήφισαν υπέρ της προστασίας, διατήρησης και επέκτασης των δικαιωμάτων που αφορούν την άμβλωση, ενώ οι υπόλοιπες τρεις ψήφισαν υπέρ του περιορισμού τους, σύμφωνα με τη Washington Post.

Αριζόνα

Στην Αριζόνα, όπου οι αμβλώσεις είναι νόμιμες μέχρι τη 15η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, οι ψηφοφόροι επέλεξαν να τροποποιήσουν το σύνταγμα της πολιτείας για να προσθέσουν το δικαίωμα σε έκτρωση μέχρι τη βιωσιμότητα του εμβρύου, η οποία γενικά θεωρείται ότι είναι περίπου στις 24 εβδομάδες.

Η πρόταση 139 θα επέτρεπε, επίσης, τις αμβλώσεις μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας, εάν είναι απαραίτητο για την προστασία της ζωής και της υγείας της μητέρας. Το μέτρο χρειαζόταν περισσότερο από το 50 τοις εκατό των ψήφων για να εγκριθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση 139 τροποποιεί το Σύνταγμα της Αριζόνα για να καθορίσει ότι κάθε άτομο έχει το θεμελιώδες δικαίωμα στην άμβλωση στο οποίο η πολιτεία της Αριζόνα δεν μπορεί να παρεμβαίνει πριν από το σημείο βιωσιμότητας του εμβρύου. Η βιωσιμότητα του εμβρύου ορίζεται ως το σημείο εγκυμοσύνης όταν υπάρχει σημαντική πιθανότητα επιβίωσης του εμβρύου εκτός της μήτρας χωρίς την εφαρμογή έκτακτων ιατρικών μέτρων. Το μέτρο προβλέπει, επίσης, το δικαίωμα σε άμβλωση μετά τη βιωσιμότητα του εμβρύου, εάν πραγματοποιείται για την προστασία της ζωής, της σωματικής ή ψυχικής υγείας της εγκύου, κατά την κρίση του θεράποντος επαγγελματία υγείας. Το μέτρο απαγορεύει νόμους που τιμωρούν τα άτομα επειδή βοηθούν κάποιο άτομο που ασκεί το δικαίωμα στην άμβλωση.

Αυτό το δικαίωμα δεν μπορεί να παρέμβει εκτός εάν δικαιολογείται από επιτακτικό κρατικό συμφέρον. Στο μέτρο, επιτακτικό κρατικό συμφέρον ορίζεται ως νόμος ή κανονισμός που θεσπίζεται με περιορισμένο σκοπό τη βελτίωση ή τη διατήρηση της υγείας του ατόμου που αναζητά φροντίδα για την άμβλωση που δεν παραβιάζει την αυτόνομη λήψη αποφάσεων αυτού του ατόμου.

Από νωρίς την Τετάρτη, η Πρόταση 139 προβλεπόταν ότι θα εγκριθεί, σύμφωνα με τον απολογισμό της Washington Post.

Η Αριζόνα έθεσε το ζήτημα των αμβλώσεων σε ψηφοφορία, αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο της, επικύρωσε έναν εδαφικό νόμο του 1864, που ψηφίστηκε πριν η Αριζόνα γίνει πολιτεία, που απαγόρευε και ποινικοποιούσε σχεδόν όλες τις αμβλώσεις. Η απαγόρευση τέθηκε σε ισχύ για μια σύντομη περίοδο αυτή την άνοιξη προτού η πολιτειακή Γερουσία την ακυρώσει και η άμβλωση έγινε και πάλι νόμιμη κατά τις πρώτες 15 εβδομάδες της εγκυμοσύνης.

Κολοράντο

Οι ψηφοφόροι στο Κολοράντο ψήφισαν υπέρ της κατοχύρωσης του δικαιώματος στην άμβλωση στο σύνταγμα της πολιτείας.

Η τροπολογία 79 θα καταργούσε επίσης μια συνταγματική τροποποίηση που αποτρέπει τη χρήση κρατικών πόρων για την κάλυψη του κόστους των αμβλώσεων. Χρειαζόταν το 55 τοις εκατό των ψήφων για να εγκριθεί.

Από νωρίς την Τετάρτη, η τροπολογία 79 προβλεπόταν να ψηφιστεί.

Το Κολοράντο ήταν η πρώτη πολιτεία των ΗΠΑ που προστάτευσε νομοθετικά την άμβλωση και η διαδικασία είναι νόμιμη εκεί χωρίς περιορισμούς. Είναι, επίσης, καταφύγιο αμβλώσεων για τις γύρω πολιτείες όπου η πρόσβαση στην άμβλωση έχει περιοριστεί ή εξαλειφθεί εντελώς.

Φλόριντα

Μέτρο που καθιερώνει τα δικαίωμα στις αμβλώσεις στο σύνταγμα της Φλόριντα χρειάζεται ακόμα 60 τοις εκατό της έγκρισης των ψηφοφόρων, παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων υποστήριξε την πρόταση.

Η τροπολογία 4 θα καταργούσε την απαγόρευση των έξι εβδομάδων της Φλόριντα, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο, και θα επέτρεπε τις αμβλώσεις μέχρι τη βιωσιμότητα του εμβρύου.

Ο νόμος της Φλόριντα απαγορεύει τις αμβλώσεις μετά από έξι εβδομάδες, εκτός εάν πληρούνται αυστηρές προϋποθέσεις, όπως δύο γιατροί που λένε ότι η άμβλωση είναι απαραίτητη για να σωθεί η ζωή της μητέρας, πιστοποίηση από γιατρό για επείγουσα ιατρική κατάσταση, δύο γιατροί που βεβαιώνουν ότι ένα έμβρυο έχει θανατηφόρα ανωμαλία στο δεύτερο τρίμηνο ή ότι η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού, αιμομιξίας ή εμπορίας ανθρώπων (στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία θα επιτρέπεται έως τις 15 εβδομάδες).

Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο προβλεπόμενος νικητής των προεδρικών εκλογών του 2024, δήλωσε ότι θα αντιταχθεί στο μέτρο ως κάτοικος της Φλόριντα με δικαίωμα ψήφου. Ωστόσο, αρνήθηκε να απαντήσει την Τρίτη όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους πώς ψήφισε το μέτρο, λέγοντας αντ' αυτού: «Απλώς σταματήστε να μιλάτε για αυτό».

Μέριλαντ

Οι άνθρωποι στο Μέριλαντ ψήφισαν υπέρ της κατοχύρωσης του δικαιώματος στην άμβλωση στο σύνταγμα της πολιτείας, με την Question 1 του Μέριλαντ να προβλέπεται να περάσει με μεγάλη διαφορά.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην άμβλωση στο κράτος.

Μισούρι

Οι ψηφοφόροι στο Μισούρι, το οποίο έχει έναν από τους πιο περιοριστικούς νόμους για τις αμβλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, επέλεξαν να κατοχυρώσουν τα δικαιώματα αναπαραγωγής στο σύνταγμα της πολιτείας και να επιτρέψουν την άμβλωση με κριτήριο τη βιωσιμότητα του εμβρύου.

Η ψήφος υπέρ της τροπολογίας 3 ανοίγει το δρόμο για την ανατροπή του ισχύοντος νόμου, ο οποίος απαγορεύει όλες τις αμβλώσεις εκτός από περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ιατρικών περιστατικών, χωρίς εξαιρέσεις για βιασμό ή αιμομιξία - αλλά δεν αναιρεί ρητά το νόμο, σύμφωνα με το Associated Press. Οι υποστηρικτές των δικαιωμάτων των αμβλώσεων θα πρέπει να κάνουν μήνυση εάν επιδιώξουν να ανατρέψουν την απαγόρευση.

Η τροπολογία 3 του Μισούρι, η οποία απαιτούσε περισσότερο από το 50 τοις εκατό των ψήφων για να περάσει, διευκρίνισε επίσης ότι το κράτος δεν μπορούσε να περιορίσει τη χρηματοδότηση για οργανισμούς αναπαραγωγικής υγείας που παρέχουν αντισυλληπτικά και άλλες υπηρεσίες.

Οι υποστηρικτές προσέφυγαν στο δικαστήριο για να εμποδίσουν τον Ρεπουμπλικανό υπουργό Εξωτερικών Τζέι Άσκροφτ να αλλάξει την τροπολογία και να την αφαιρέσει εντελώς από το ψηφοδέλτιο.

Μοντάνα

Μέτρο της Μοντάνα, που αποτέλεσε αντικείμενο μακράς νομικής μάχης για να μπει στο ψηφοδέλτιο, επιχειρεί να κατοχυρώσει στο σύνταγμα της πολιτείας το υφιστάμενο δικαίωμα στην άμβλωση ανάλογα του επιπέδου βιωσιμότητας του εμβρύου.

Η συνταγματική τροπολογία 128 χρειαζόταν περισσότερο από το 50 τοις εκατό των ψήφων και προβλέπεται να κερδίσει.

Η τροπολογία επεδίωκε να καταγραφεί στα πρακτικά η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της πολιτείας Μοντάνα του 1999 που δίνει στους κατοίκους το δικαίωμα σε έκτρωση μέχρι εκείνη τη στιγμή και έπειτα. Από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε τον Roe εναντίον Wade το 2022, ορισμένοι νομοθέτες της πολιτείας εργάζονται για να ανατρέψουν αυτήν την απόφαση.

Νεμπράσκα

Ζητήθηκε από τους ψηφοφόρους της Νεμπράσκα να ψηφίσουν για δύο ανταγωνιστικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τις αμβλώσεις: τις Πρωτοβουλίες 434 και 439.

Η Πρωτοβουλία 434, που υποστηρίζεται από ομάδες κατά των αμβλώσεων, θα τροποποιήσει το σύνταγμα της πολιτείας για να απαγορεύσει τις αμβλώσεις μετά το πρώτο τρίμηνο, με εξαιρέσεις για βιασμό, αιμομιξία και για να σωθεί τη ζωή της εγκύου. Η Πρωτοβουλία 439 εξασφαλίζει το δικαίωμα στην άμβλωση μέχρι τη βιωσιμότητα του εμβρύου.

Για να εφαρμοστεί, το νικητήριο μέτρο έπρεπε να λάβει την πλειοψηφία των ψήφων υπέρ, τουλάχιστον το 35 τοις εκατό των συνολικών ψήφων στις εκλογές και μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το ανταγωνιστικό μέτρο.

Από νωρίς την Τετάρτη, η Πρωτοβουλία 434 προβλεπόταν να κερδίσει και η Πρωτοβουλία 439 προβλεπόταν να αποτύχει.

Νεβάδα

Οι ψηφοφόροι της Νεβάδα επέλεξαν να τροποποιήσουν το σύνταγμα της πολιτείας τους για να καθιερώσουν τη νομιμότητα της άμβλωσης ως θεμελιώδες δικαίωμα.

Η ερώτηση 6 θα διασφάλιζε την πρόσβαση στην άμβλωση για τις πρώτες 24 εβδομάδες της εγκυμοσύνης, όπως επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, ή αργότερα όταν ένας γιατρός έχει «εύλογη αιτία» να πιστεύει ότι η διαδικασία είναι απαραίτητη για την «προστασία της ζωής ή της υγείας της εγκύου».

Οι ψηφοφόροι θα πρέπει να εγκρίνουν την Ερώτηση 6 για δεύτερη φορά το 2026 προτού τροποποιηθεί επίσημα το σύνταγμα.

Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη, όπου η άμβλωση είναι νόμιμη μέχρι την 24η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, οι ψηφοφόροι επέλεξαν να επεκτείνουν την τροποποίηση του συντάγματος της πολιτείας για ίσα δικαιώματα ώστε να συμπεριλάβει τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου, την εγκυμοσύνη, τα αποτελέσματα της εγκυμοσύνης και την αναπαραγωγική υγεία και αυτονομία.

Οι υποστηρικτές λένε ότι αυτή η πρόταση θα απαγόρευε στο νομοθετικό σώμα της πολιτείας να περιορίσει την πρόσβαση στις αμβλώσεις στο μέλλον.

Από νωρίς την Τετάρτη, η Πρόταση 1 προβλεπόταν να περάσει.

Νότια Ντακότα

Οι ψηφοφόροι της Νότιας Ντακότα απέρριψαν μια τροπολογία που θα καθιέρωνε το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση και θα δημιουργούσε ένα πλαίσιο για τη ρύθμιση της πρόσβασης στις αμβλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης οποιουδήποτε κρατικού περιορισμού για τις αμβλώσεις κατά το πρώτο τρίμηνο.

Από νωρίς την Τετάρτη, η τροπολογία Ζ προβλεπόταν ότι θα χάσει.

Η Νότια Ντακότα έχει σχεδόν πλήρη απαγόρευση των αμβλώσεων, η οποία τέθηκε σε ισχύ λίγο μετά την ανατροπή του Roe από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.