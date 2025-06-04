Περίπου 20.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την Κολωνία, μετά την ανακάλυψη τριών βομβών από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ένα μεγάλο μέρος του κέντρου της πόλης αποκλείστηκε καθώς οι ειδικοί πυροτεχνουργοί ετοιμάζονται να εξουδετερώσουν τα εκρηκτικά.

Τα όπλα αμερικανικής κατασκευής, τα οποία δεν είχαν εντοπιστεί εδώ και 80 χρόνια, είναι δύο βόμβες 90 κιλών και μία βόμβα 45 κιλών και βρέθηκαν στη συνοικία Deutz στο κέντρο της Κολωνίας, τη Δευτέρα.

Λόγω του μεγέθους των εκρηκτικών χρειάστηκε να αποκλειστεί από τους αστυνομικούς μια επικίνδυνη ζώνη 1.000 μέτρων.

Η εκκενωμένη περιοχή της πόλης περιλαμβάνει ολόκληρο το παλιό τμήμα της Κολωνίας, 58 ξενοδοχεία, τρεις γέφυρες, το δημαρχείο, τον σιδηροδρομικό σταθμό, καθώς και πολλά μουσεία, ένα νοσοκομείο και δύο γηροκομεία.

Οι γερμανικές αρχές διέταξαν και την εκκένωση του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού RTL, και μάλιστα κόπηκε στον αέρα εκπομπή.

Οι αξιωματούχοι πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα σε όλη την εκκενωμένη περιοχή για να βεβαιωθούν ότι οι επιχειρήσεις και τα σπίτια είναι άδεια.

Σύμφωνα με την Daily Mail, έχουν δημιουργηθεί δύο καταφύγια για τους πολίτες καθώς η επιχείρηση συνεχίζεται, ενώ αθλητικές αίθουσες και εκκλησίες έξω από το κέντρο της πόλης έχουν μετατραπεί επίσης σε κέντρα υποδοχής.

Οι τοπικές συγκοινωνίες έχουν επίσης επηρεαστεί, ενώ οι συρμοί και τα λεωφορεία είναι ακινητοποιημένα.

Η επιχείρηση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το βράδυ.

Σημειώνεται πως τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο βόμβες έπεσαν στη γερμανική πόλη κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και εντοπίζονται μέχρι και σήμερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.