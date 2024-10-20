ΗΠΑ: Η διαρροή πληροφοριών «τεντώνει το σχοινί» στις σχέσεις με το Ισραήλ

Η διαρροή πληροφοριών από τις ΗΠΑ «τεντώνει το σχοινί» στις σχέσεις με το Ισραήλ αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN. Δεν είναι αυτό καθαυτό το περιεχόμενο των πρόσφατων διαρροών πληροφοριών των ΗΠΑ σχετικά με τα πολεμικά σχέδια του Ισραήλ - καθώς δεν είναι και τόσο επιζήμιο – αλλά το γεγονός ότι μια τέτοια διαρροή συνέβη σε πρώτη φάση, εγείροντας ανησυχίες στο Ισραήλ.



Τα δύο έγγραφα των ΗΠΑ, που χαρακτηρίστηκαν απόρρητα, προσφέρουν πληροφορίες για μια πιθανή ισραηλινή επίθεση στο Ιράν, δημοσιεύτηκαν σε ενά φιλοϊρανικό κανάλι στο Telegram αυτό το Σαββατοκύριακο, με την Ουάσιγκτον να ζητά συγγνώμη από το Ισραήλ για τη διαρροή.



Οι διαρροές έγιναν εν μέσω προετοιμασιών για το επικείμενο χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν, και ενώ η «τοξική» εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ εισέρχεται στην τελική της ευθεία.

«Οι διαρροές δεν συμβαίνουν από το πουθενά», ξεκαθάρισε στο CNN πρώην αξιωματούχος των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών. «Και κάποιος παραβίασε τη νομοθεσία των ΗΠΑ αποκαλύπτοντας αυτά τα μυστικά».



Το ερώτημα είναι ποιος;



Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στο CNN ότι η έρευνα εξετάζει στην παρούσα φάση ποιος είχε πρόσβαση στα έγγραφα.



Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη τα ευρήματα, αλλά ισραηλινές πηγές αναφέρουν στο αμερικανικό δίκτυο ότι μια τέτοια «μικρή διαρροή» είναι απίθανο να ήταν έργο κάποιου Ιρανού κατασκόπου που έχει διεισδύσει στις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ.



Τα δύο απόρρητα έγγραφα, που περιγράφουν δορυφορικές εικόνες πρόσφατης στρατιωτικής άσκησης του Ισραήλ και μετακινήσεις ισραηλινού στρατιωτικού εξοπλισμού, απλώς δεν φαίνονται αρκετά σημαντικά για να διακινδυνεύσει ένας κατάσκοπος των Ιρανών, διευκρίνισαν.



Είναι πιθανό η διαρροή να ήταν έργο ενός δυσαρεστημένου αξιωματούχου των ΗΠΑ ή ενός στρατιωτικού υπαλλήλου, όπως συνέβη με τις διαρροές νωρίτερα φέτος και το 2022.



Ωστόσο, τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης υπαινίσσονται περισσότερες συνωμοσιολογικές απόψεις σχετικά με τις τελευταίες αμερικανικές διαρροές πληροφοριών, υποδηλώνοντας μάλιστα ότι αυτή θα μπορούσε να ήταν σκόπιμη διαρροή από την Ουάσιγκτον, καθώς η κυβέρνηση Μπάιντεν προσπαθεί να περιορίσει τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις.



Αυτός είναι ένας ισχυρισμός που οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι είναι απρόθυμοι να συζητήσουν, ακόμη και σε συνομιλίες off the record. Ωστόσο, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί, ο πρώην ανώτερος αξιωματούχος των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών είπε στο CNN ότι η σκληρή εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ θα μπορούσε να εξηγήσει το κίνητρο πίσω από τη διαρροή πληροφοριών.



«Τεντώνει το σχοινί στις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ και κάνει τη σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ να δείχνει ότι δεν μπορεί να κρατήσει ίδια της τα μυστικά», παρατήρησε ο πρώην αξιωματούχος. «Πρέπει να αναρωτηθούμε ποιον ωφελεί αυτό».

"Πολύ ανησυχητική η διαρροή"

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τη διαρροή των απόρρητων εγγράφων που σχετίζονται με τις προετοιμασίες του Ισραήλ για επίθεση στο Ιράν. Μιλώντας στο CNN, ο Τζόνσον δήλωσε: «Υπάρχει μια ενημέρωση σε επίπεδο απορρήτου… παρακολουθούμε στενά το θέμα».

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων χαρακτήρισε τη διαρροή «πολύ ανησυχητική» και ότι θα λάβει ενημέρωση αργότερα σήμερα Κυριακή. «Η διαρροή είναι πολύ ανησυχητική. Γίνονται σοβαρές καταγγελίες. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και θα λάβω ενημέρωση για αυτή σε μερικές ώρες» σημείωσε.



Ο Τζόνσον πρόσθεσε ότι το Σάββατο μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να τον «ενθαρρύνει» και είπε ότι δεν ήταν στη θέση του να προτείνει ποια θα πρέπει να είναι η απάντηση του Ισραήλ στην πρόσφατη επίθεση του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

