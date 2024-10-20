Μικάτι: Η Χεζμπολάχ συμφώνησε στο ψήφισμα 1701

Η Χεζμπολάχ συμφώνησε στο ψήφισμα 1701, και ο λιβανικός στρατός πρέπει να αναπτυχθεί νότια του ποταμού Λιτάνι, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της χώρας Νατζίμπ Μικάτι, αναφέρει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ Χρήστος Νικολαΐδης, ενώ πραγματοποιούνται νέα χτυπήματα των IDF στη Βηρυτό.

Το ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι μόνο ο στρατός του Λιβάνου και οι κυανόκρανοι της συγκεκριμένης ειρηνευτικής αποστολής (UNIFIL) επιτρέπεται να αναπτύσσουν δυνάμεις στον νότιο Λίβανο και θεσπίζει την παύση των εχθροπραξιών εκατέρωθεν των συνόρων.

Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο κατήγγειλε νωρίτερα σε ανακοίνωσή της ότι μια μπουλντόζα του ισραηλινού στρατού κατέστρεψε σκόπιμα ένα παρατηρητήριο και έναν περιμετρικό φράχτη σε χώρους του ΟΗΕ στο Μαρβαχίν στο νότιο Λίβανο.

«Νωρίτερα σήμερα, μια μπουλντόζα των IDF κατεδάφισε σκόπιμα έναν παρατηρητήριο και έναν περιμετρικό φράκτη μιας θέσης του ΟΗΕ στο Μαρβαχίν.



»Για άλλη μια φορά, υπενθυμίζουμε στις IDF και σε όλους τους παράγοντες τις υποχρεώσεις τους να διασφαλίζουν την ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του ΟΗΕ και να σέβονται το απαραβίαστο των εγκαταστάσεων του ΟΗΕ ανά πάσα στιγμή. Και πάλι, σημειώνουμε ότι η παραβίαση της θέσης του ΟΗΕ και η καταστροφή περιουσιακών στοιχείων του ΟΗΕ αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θέτει επίσης σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ασφάλεια των ειρηνευτών μας κατά παράβαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.



»Οι IDF έχουν επανειλημμένα ζητήσει από την UNIFIL να εκκενώσει τις θέσεις της κατά μήκος της Μπλε Γραμμής και έχουν σκόπιμα καταστρέψει τις θέσεις του ΟΗΕ. Παρά την πίεση που ασκείται στην αποστολή και στις χώρες μας που συνεισφέρουν στρατεύματα, οι ειρηνευτικές δυνάμεις παραμένουν σε όλες τις θέσεις. Θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε τα καθήκοντά μας για παρακολούθηση και αναφορά».

Earlier today, an IDF bulldozer deliberately demolished an observation tower and perimeter fence of a UN position in Marwahin. — UNIFIL (@UNIFIL_) October 20, 2024

