Οι ΗΠΑ έχουν εντοπίσει αυξημένη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα γύρω από βασικά υποθαλάσσια καλώδια και πιστεύουν ότι είναι πιθανό η Ρωσία να προχωρήσει σε επιχειρήσεις δολιοφθοράς με στόχο την απενεργοποίηση ενός κρίσιμου τμήματος της παγκόσμιας επικοινωνιακής υποδομής, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CNN.

Η Ρωσία έχει δημιουργήσει μία ειδική στρατιωτική μονάδα, η οποία έχει αναπτύξει έναν τρομερό στόλο από πλοία επιφανείας, υποβρύχια και ναυτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους. Η μονάδα, η «Κύρια Διεύθυνση Γενικού Επιτελείου για Έρευνα Βαθέων Θαλασσών», είναι γνωστή με το ρωσικό της ακρωνύμιο GUGI.

«Ανησυχούμε για την αυξημένη ρωσική ναυτική δραστηριότητα παγκοσμίως και για το ενδεχόμενο η Ρωσία να έχει αποφασίσει την καταστροφή των υποθαλάσσιων ζωτικών υποδομών των ΗΠΑ και των συμμάχων», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN. «Η Ρωσία συνεχίζει να αναπτύσσει ναυτικές δυνατότητες για υποθαλάσσιες δολιοφθορές κυρίως μέσω της GUGI, μιας στενά φυλασσόμενης μονάδας που χρησιμοποιεί πλοία επιφανείας, υποβρύχια και ναυτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη».

Την ίδια στιγμή που ο Λευκός Οίκος κατηγορεί ευθέως τη Μόσχα ότι επιχειρεί να επηρεάσει τις αμερικανικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, οι ΗΠΑ παρακολουθούν τακτικά ρωσικά πλοία που περιπολούν κοντά σε κρίσιμες θαλάσσιες υποδομές και υποθαλάσσια καλώδια συχνά μακριά από τις ρωσικές ακτές, είπε ο αξιωματούχος. Η ανησυχία των ΗΠΑ για τις υποθαλάσσιες επιχειρήσεις της μυστικής ρωσικής μονάδας δεν είχε αναφερθεί στο παρελθόν.

Τα υποθαλάσσια καλώδια αποτελούν μια κρίσιμη ραχοκοκαλιά για τη λειτουργία του Διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιών σε όλο τον κόσμο. Οι περισσότερες επικοινωνίες και η λειτουργία του Διαδικτύου γίνεται μέσω ενός τεράστιου δικτύου καλωδίων οπτικών ινών υψηλής ταχύτητας που είναι εγκατεστημένα κατά μήκος του πυθμένα του ωκεανού. Μια συντονισμένη επίθεση θα μπορούσε να διακόψει σημαντικά τις ιδιωτικές, κυβερνητικές και στρατιωτικές επικοινωνίες. Επίσης, θα επηρέαζε τις βιομηχανίες που βασίζονται σε τέτοιες επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών αγορών και των προμηθευτών ενέργειας.

Τα υποθαλάσσια καλώδια μεταφέρουν επίσης τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους παρακολουθούν στενά τη ρωσική ναυτική δραστηριότητα μέσω βασικών υποθαλάσσιων καλωδίων σε όλο τον κόσμο. Διοικητές του ΝΑΤΟ που διενεργούν περιπολίες στην περιοχή, τον Απρίλιο του 2023 είπαν στο CNN ότι είχαν δει μια αύξηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας στα υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική Θάλασσα τα τελευταία χρόνια.

Οι θάλασσες γύρω από τη Βόρεια Ευρώπη αποτελούν το επίκεντρο ρωσικής στρατιωτικής επιτήρησης και δραστηριότητας. Πέρυσι, μια κοινή έρευνα από τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς της Σουηδίας, της Δανίας, της Νορβηγίας και της Φινλανδίας διαπίστωσε ότι η Ρωσία διαθέτει στόλο ύποπτων κατασκοπευτικών πλοίων που επιχειρούν στα βόρεια ευρωπαϊκά ύδατα για πιθανή δολιοφθορά τόσο σε υποθαλάσσια καλώδια όσο και σε αιολικά πάρκα.

Χρησιμοποιώντας ανάλυση δεδομένων, υποκλαπείσες ραδιοεπικοινωνίες και πηγές πληροφοριών, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς παρακολουθούσαν για αρκετά χρόνια περίπου πενήντα πλοία που δρούσαν στην περιοχή, χρησιμοποιώντας υποβρύχια επιτήρηση για να χαρτογραφήσουν τοποθεσίες για πιθανές επιθέσεις.

Οι δυνάμεις της Ταϊβάν και των ΗΠΑ έχουν εντοπίσει παρόμοια δραστηριότητα από το κινεζικό ναυτικό στα ύδατα γύρω από την Ταϊβάν. «Η δραστηριότητα μοιάζει με στοχευμένη παρενόχληση από το Πεκίνο – ή μια άσκηση προετοιμασίας για την αποκοπή ολόκληρης της Ταϊβάν», έγραψε η Elisabeth Braw στο περιοδικό Foreign Policy τον Φεβρουάριο του 2023.

Η απειλητική δραστηριότητα της Ρωσίας δεν έχει διαταραχθεί από τον συνεχιζόμενο πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Η ρωσική ηγεσία αποδίδει μεγάλη αξία στην GUGI, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN, η οποία συνεχίζει να χρηματοδοτεί τη μονάδα ακόμη και ενώ διεξάγει πόλεμο στην Ουκρανία.

Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο CNN ότι οι ΗΠΑ θα θεωρούσαν οποιαδήποτε τέτοια δολιοφθορά υποθαλάσσιων υποδομών ως σημαντική κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας εκτός Ουκρανίας.

«Οποιεσδήποτε δραστηριότητες που θα κατέστρεφαν την υποδομή στον βυθό της θάλασσας, συμπεριλαμβανομένων των υποθαλάσσιων καλωδίων, ειδικά σε περιόδους αυξημένης έντασης, θα οδηγούσαν σε ακούσια κλιμάκωση», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN. «Οι ΗΠΑ θα ανησυχούσαν ιδιαίτερα για ζημιές στην κρίσιμη υποθαλάσσια υποδομή μας ή των συμμάχων μας».



