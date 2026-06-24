Βανέσα Μπράιαντ: Στη Μύκονο με τις κόρες της, 12 χρόνια μετά το ταξίδι με τον Κόμπι (video)

Στη Μύκονο βρέθηκε η Βανέσα Μπράιαντ, πραγματοποιώντας μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με τις κόρες της. Η χήρα του Κόμπι Μπράιαντ επέστρεψε στο νησί των Ανέμων δώδεκα χρόνια μετά τις οικογενειακές διακοπές που είχε κάνει εκεί με τον θρύλο του NBA, σε ένα ταξίδι που αναπόφευκτα ξύπνησε μνήμες από το παρελθόν.

Η Βανέσα εντοπίστηκε στην Ψαρρού και συγκεκριμένα στο Nammos, όπου πέρασε λίγη ώρα σε καμπάνα μαζί με τις κόρες της. Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν από την κάμερα του Mykonos Live TV, η οικογένεια έκανε μια σύντομη στάση στο γνωστό παραθαλάσσιο spot, συνδυάζοντας το γεύμα με βόλτα στα καταστήματα του Nammos Mall. Η Βανέσα φέρεται να επέλεξε σούσι, ενώ οι μικρότερες κόρες της προτίμησαν ζυμαρικά.

Η επιστροφή της στο κυκλαδίτικο νησί είχε ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση. Το 2014, η Βανέσα είχε επισκεφθεί ξανά τη Μύκονο με τον Κόμπι Μπράιαντ και τις δύο μεγαλύτερες κόρες τους. Τότε, η οικογένεια είχε απαθανατιστεί σε βόλτα στους Μύλους της Αλευκάντρας, σε στιγμές πιο ανέμελες, μακριά από τα γήπεδα, τα φώτα και τις μεγάλες διοργανώσεις.

Δώδεκα χρόνια μετά, η Βανέσα Μπράιαντ επέστρεψε στη Μύκονο χωρίς τον Κόμπι και χωρίς την Τζιάνα, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους τον Ιανουάριο του 2020 στο τραγικό δυστύχημα με ελικόπτερο στην Καλιφόρνια. Η απώλειά τους είχε συγκλονίσει ολόκληρο τον κόσμο και παραμένει ένα από τα πιο βαθιά τραύματα στην ιστορία του αθλητισμού.

Πηγή: skai.gr

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