Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 37χρονη που συνόδευε μεθυσμένη την 8χρονη κόρη της

Στη σύλληψη μιας 37χρονης προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να εξέθεσε σε κίνδυνο την ανήλικη κόρη της, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ στην περιοχή της Νεάπολης, όταν αστυνομικοί εντόπισαν τη γυναίκα να κάθεται σε πεζοδρόμιο μαζί με την 8χρονη κόρη της.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η 37χρονη ήταν εμφανώς ζαλισμένη, λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.