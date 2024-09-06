Ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού Τζενάρο Σαντζουλιάνο παραιτήθηκε, δήλωσε πηγή στο υπουργείο του την Παρασκευή, μετά το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει με την πρώην ερωμένη του, influencer, που είχε διορίσει ως σύμβουλο.

Η Μελόνι επέλεξε γρήγορα τον Alessandro Giuli, επικεφαλής του μουσείου σύγχρονων τεχνών MAXXI στη Ρώμη, ως νέο υπουργό Πολιτισμού.

Ήταν η πρώτη υπουργική αντικατάσταση στη δεξιά κυβέρνησή της, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια φαίνεται σταθερή, με υψηλά ποσοστά δημοτικότητας απέναντι σε μια διχασμένη αντιπολίτευση.

Ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού συναντήθηκε σήμερα με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι στο κυβερνητικό μέγαρο για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μέρες.

Ο ιταλικός Τύπο, ανέφερε ότι Σανζουλιάνο θα υπέβαλε εκ νέου την παραίτησή του η οποία, αυτή τη φορά, θα μπορούσε να γίνει δεκτή.

Η Μελόνι, σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρεί ότι τα δεδομένα άλλαξαν μετά τη σημερινή συνέντευξη της ινφλουένσερ και επιχειρηματία Μαρία Ροζάρια Μπότσια στην εφημερίδα La Stampa, στην οποία υποστηρίζει ότι άκουγε τον υπουργό ενώ συνομιλούσε τηλεφωνικά με άλλα μέλη της κυβέρνησης και ότι ο Σανζτουλιάνο είναι εκβιάσιμος.

Παράλληλα, το Ιταλικό Ελεγκτικό Συνέδριο φέρεται να ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστωθεί αν από τη σχέση του Ιταλού υπουργού Πολιτισμού με την επιχειρηματία από την Πομπηία προκύπτει οικονομική ζημία για τα δημόσια ταμεία.

