Περίπου 68.000 νοικοκυριά δεν είχαν σήμερα το πρωί ηλεκτρικό ρεύμα στη Βρετάνη, στο δυτικό τμήμα της Γαλλίας, λόγω συμβάντος σε μετασχηματιστή το οποίο συνδέεται με τη ζέστη, ανακοίνωσαν οι αρχές του νομού Φινιστέρ.

«Η αιτία του περιστατικού είναι τυχαία και συνδέεται με τις υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται την τρέχουσα περίοδο. Το περιστατικό αυτό δεν έχει προκαλέσει κανέναν τραυματισμό», διευκρίνισαν οι αρχές σε ανακοίνωση που εξέδωσαν.

Το Φινιστέρ βρίσκεται μεταξύ των 58 γαλλικών διοικητικών περιφερειών που τέθηκαν χθες, σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο επαγρύπνησης.

Πρόκειται για την πρώτη διακοπή ρεύματος αυτής της έκτασης που αναφέρεται από την αρχή του καύσωνα.

Όταν προκλήθηκε η βλάβη κοντά στο Καμπέρ χθες, Τρίτη, που ήταν η πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία από το 1947 που άρχισαν να γίνονται μετρήσεις, έως 106.000 πελάτες δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα. Ωστόσο από εκείνη την ώρα, οι επιχειρήσεις για την ασφάλεια και την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης συνεχίζονται, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι ομάδες διαχείρισης του δικτύου RTE και του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος Enedis έχουν κινητοποιηθεί όλη τη νύχτα και εργάζονται για «μια σταδιακή και το ταχύτερο δυνατό αποκατάσταση», διευκρίνισαν επίσης οι αρχές του νομού, οι οποίες έχουν δημιουργήσει νομαρχιακό πυρήνα για τη διαχείριση κρίσης.

Η επανασύνδεση όλων των νοικοκυριών που αφορά το συμβάν αυτό δεν αναμένεται να καταστεί δυνατή συντομότερα από το τέλος της ημέρας, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες διευκρίνισαν ότι η ηλεκτροδότηση των οίκων ευγηρίας θα γίνεται με γεννήτριες.

Η Γαλλία βρίσκεται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Ο εθνικός δείκτης θερμοκρασίας, δηλαδή ο μέσος όρος θερμοκρασίας από διάφορους σταθμούς αναφοράς, έφτασε τους 29,8 βαθμούς Κελσίου χθες, Τρίτη, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, ξεπερνώντας τα προηγούμενα ρεκόρ της 25ης Ιουλίου του 2019 και της 5ης Αυγούστου του 2003 (29,4 βαθμοί Κελσίου).

Συναγερμός και στη Βετανία - Μέτρα για την προστασία των πολιτών

Σε συναγερμό βρίσκεται όμως και η Βρετανία λόγω του ισχυρού κύματος καύσωνα, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της δημόσιας ασφάλειας.

Πιο συγκεκριμένα, η London Fire Brigade (LFB) κάλεσε τους κατοίκους της βρετανικής πρωτεύουσας να λάβουν μέτρα προστασίας ενόψει των υψηλών θερμοκρασιών των επόμενων ημερών, προειδοποιώντας παράλληλα για αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών και ατυχημάτων στο νερό.

Η υπηρεσία συνέστησε στους πολίτες να αποφεύγουν τη χρήση ψησταριών μίας χρήσης σε πάρκα και ανοιχτούς χώρους, τονίζοντας ότι «ενέχουν σημαντικό κίνδυνο πυρκαγιάς, καθώς διατηρούν τη θερμότητα για πολλές ώρες». Για όσους επιλέξουν να ψήσουν στο σπίτι, υπογράμμισε ότι οι ψησταριές πρέπει να τοποθετούνται μακριά από εύφλεκτα υλικά, όπως φράχτες και αποθήκες.

Παράλληλα, νοσοκομειακά ιδρύματα του NHS στην Αγγλία, μεταξύ των οποίων το Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust και το Barts Health NHS Trust, συνέστησαν στους ασθενείς που έχουν προγραμματισμένα ραντεβού κατά τη διάρκεια του καύσωνα να έχουν μαζί τους νερό και να ενημερώνονται εγκαίρως για τυχόν προβλήματα στις μετακινήσεις τους.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του NHS για την αντιμετώπιση των ακραίων θερμοκρασιών, οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν την έκθεση στη ζέστη όταν είναι δυνατόν, να καταναλώνουν κρύα τρόφιμα και ποτά για να δροσίζονται και να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα και τα στόρια κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να περιορίζεται η είσοδος θερμότητας στους εσωτερικούς χώρους.

Το Cabinet Office (Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου) συγκάλεσε το πρωί της Τρίτης υπηρεσιακή σύσκεψη COBR για την αντιμετώπιση του έντονου κύματος καύσωνα, ενώ, σύμφωνα με κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι αρχές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Sadiq Khan, ενεργοποίησε για την Τετάρτη προειδοποίηση «υψηλού» επιπέδου ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πρωτεύουσα, κατόπιν εισήγησης των μετεωρολόγων του Imperial College London. Πρόκειται για την τρίτη σχετική προειδοποίηση που εκδίδεται φέτος.

Οι ακραίες θερμοκρασίες επηρέασαν και τις τελετουργικές δραστηριότητες του βρετανικού στρατού, ο οποίος αναγκάστηκε να ακυρώσει ή να τροποποιήσει επίσημες εμφανίσεις στο London και το Windsor, με στόχο την προστασία της ευημερίας των στρατιωτών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο στρατός ανέφερε: «Λόγω της ακραίας ζέστης αυτής της εβδομάδας, οι τελετουργικές επιχειρήσεις στο Λονδίνο και το Ουίνδσορ θα τροποποιηθούν ή θα ακυρωθούν. Η ασφάλεια και η ευημερία των στρατιωτών μας, των αλόγων και του κοινού παραμένουν η απόλυτη προτεραιότητα».

Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Φυσικών Πόρων της Ουαλίας (NRW) ανακοίνωσε ότι απελευθέρωσε επιπλέον ποσότητες νερού στον River Dee, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος θανάτων ψαριών εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.

Έκτακτη προειδοποίηση για την ηλεκτροδότηση

Ο διαχειριστής του ηλεκτρικού δικτύου της Βρετανίας προειδοποίησε τον ενεργειακό κλάδο ότι η ηλεκτροδότηση ενδέχεται να δεχθεί πιέσεις το βράδυ της Τετάρτης, καθώς οι ακραία υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τη ζήτηση και επιβαρύνουν το σύστημα.

Πρόκειται για μια σπάνια θερινή προειδοποίηση από τον National Energy System Operator (Neso) για την ανάγκη διάθεσης επιπλέον ηλεκτρικής ισχύος, την ώρα που η χώρα προετοιμάζεται για θερμοκρασίες που ενδέχεται να καταρρίψουν ρεκόρ.

Ο Neso, ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ανακοίνωσε ότι εξέδωσε τη λεγόμενη «ειδοποίηση περιθωρίου ηλεκτρικής ισχύος» (Electricity Margin Notice).

Η συγκεκριμένη ειδοποίηση αποτελεί σήμα προς την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για τη διάθεση πρόσθετης παραγωγικής δυναμικότητας, ώστε να μπορεί να αυξηθεί η παραγωγή ρεύματος εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.







Πηγή: skai.gr

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