Απεργιακές κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας

Απεργιακές κινητοποιήσεις πραγματοποιεί σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) και η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, θέτοντας στο επίκεντρο τα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων, των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας.
Στο πλαίσιο της πανελλαδικής 24ωρης απεργίας που έχει προκηρύξει η ΠΟΕΕΤ στον κλάδο του επισιτισμού-τουρισμού, διοργανώνονται απεργιακές συγκεντρώσεις από τα πρωτοβάθμια σωματεία σε όλη τη χώρα, ενώ η κεντρική συγκέντρωση στην Αθήνα πραγματοποιείται στις 11:00 το πρωί έξω από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Παράλληλα, σήμερα απεργούν και οι οικοδόμοι, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 11:00 π.μ. στην πλατεία Κάνιγγος.
Όπως ανακοινώθηκε, η ΠΟΕΕΤ διεκδικεί:
- «Ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και ημερομίσθια.
- Υποχρεωτική εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλο τον κλάδο.
- Κατοχύρωση του πενθημέρου και του οκταώρου και πληρωμή κάθε υπερωρίας.
- Μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας.
- Άμεση ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών απέναντι στην αδήλωτη εργασία.
- Προστασία των εποχικά εργαζομένων και πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, καθώς και την επαναφορά της χρονικής ισχύος στα προ μνημονίου επίπεδα».
Από την πλευρά της, η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας διεκδικεί:
- «Μέτρα για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και της κλοπής ενσήμων.
- Μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.
- 7ωρο-5νθήμερο-35ωρο. Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.
- Αναγνώριση και διανομή υπέρ αγνώστων ενσήμων».
Επίσης, η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας ζητά να κηρυχθεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική για όλους.
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