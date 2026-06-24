Απεργιακές κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας

Απεργιακές κινητοποιήσεις πραγματοποιεί σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) και η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, θέτοντας στο επίκεντρο τα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων, των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας.

Στο πλαίσιο της πανελλαδικής 24ωρης απεργίας που έχει προκηρύξει η ΠΟΕΕΤ στον κλάδο του επισιτισμού-τουρισμού, διοργανώνονται απεργιακές συγκεντρώσεις από τα πρωτοβάθμια σωματεία σε όλη τη χώρα, ενώ η κεντρική συγκέντρωση στην Αθήνα πραγματοποιείται στις 11:00 το πρωί έξω από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Παράλληλα, σήμερα απεργούν και οι οικοδόμοι, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 11:00 π.μ. στην πλατεία Κάνιγγος.

Όπως ανακοινώθηκε, η ΠΟΕΕΤ διεκδικεί:

«Ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και ημερομίσθια.

Υποχρεωτική εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλο τον κλάδο.

Κατοχύρωση του πενθημέρου και του οκταώρου και πληρωμή κάθε υπερωρίας.

Μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας.

Άμεση ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών απέναντι στην αδήλωτη εργασία.

Προστασία των εποχικά εργαζομένων και πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, καθώς και την επαναφορά της χρονικής ισχύος στα προ μνημονίου επίπεδα».

Από την πλευρά της, η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας διεκδικεί:

«Μέτρα για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και της κλοπής ενσήμων.

Μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

7ωρο-5νθήμερο-35ωρο. Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Αναγνώριση και διανομή υπέρ αγνώστων ενσήμων».

Επίσης, η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας ζητά να κηρυχθεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική για όλους.

Πηγή: skai.gr

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